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"المكافحة" تضبط كمية من الحشيش والمخدرات برفح

04 ابريل 2022 . الساعة 17:33 بتوقيت القدس
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جانب من المخدرات المضبوطة

ضبطت إدارة مكافحة المخدرات بالشرطة، اليوم الإثنين، كمية كبيرة من المواد المخدرة خلال مهمة تفتيشية جنوب محافظة رفح جنوبي القطاع.

وقال مدير دائر مكافحة رفح المقدم موسى ضهير، إن عناصر المكافحة، وبالاشتراك مع شرطة المحافظة والمباحث العامة وقوات التدخل، تمكنوا من ضبط الكمية الكبيرة خلال مهمة تفتيشية لأرض زراعية جنوبي المحافظة.

وأوضح ضهير في تصريح صحفي نشره موقع وزارة الداخلية والأمن الوطني، أن الكمية تُقدر بـ 540 فرش حشيش، و30 ألف حبة مخدرة من نوع "روتانا"، و2067 حبة من نوع "أترامال".

وألقت القوة المشاركة في المهمة، القبض على 3 مشتبهين في حيازة تلك المواد وأحالتهم إلى الدوائر المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية في القضية.

وأكد ضهير أن طواقم المكافحة تعمل على مدار الساعة من أجل ملاحقة تجار السموم ومروجيها، والحد من انتشارها للحفاظ على المجتمع من أخطارها.

 

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#رفح #تجار مخدرات #شرطة المكافحة

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