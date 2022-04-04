مطلوب محاسب للعمل في شركة بمدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن شركة باك لاين للكرتون تعلن فيه عن حاجتها لمحاسب للعمل بالشركة .

شروط التسجيل:

- أن يكون من سكان مدينة غزة

- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال المحاسبة.

- يجيد العمل بمهارة على برنامج الأصيل.

-أن يجيد استخدام برامج الكمبيوتر وخاصة برامج microsoft office.

-أن يجيد الاستخدام والتعامل مع شبكات التواصل الاجتماعي .

-أن يكون متفرغا للدوام الكامل في الشركة .

- القدرة على تحمل ضغط العمل والتعامل بروح الفريق.

طريقة التسجيل:

- على من يجد في نفسه الكفاءة والرغبة في العمل ارسال السيرة الذاتية الخاصة به على البريد الالكتروني التالي :

[email protected]

- العنوان : غزة- مفترق الصحابة مع النفق - بجوار محلات الشيخ للبلاط.