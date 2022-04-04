مطلوب محاسب للعمل في شركة بمدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن شركة باك لاين للكرتون تعلن فيه عن حاجتها لمحاسب للعمل بالشركة .
شروط التسجيل:
- أن يكون من سكان مدينة غزة
- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال المحاسبة.
- يجيد العمل بمهارة على برنامج الأصيل.
-أن يجيد استخدام برامج الكمبيوتر وخاصة برامج microsoft office.
-أن يجيد الاستخدام والتعامل مع شبكات التواصل الاجتماعي .
-أن يكون متفرغا للدوام الكامل في الشركة .
- القدرة على تحمل ضغط العمل والتعامل بروح الفريق.
طريقة التسجيل:
- على من يجد في نفسه الكفاءة والرغبة في العمل ارسال السيرة الذاتية الخاصة به على البريد الالكتروني التالي :
- العنوان : غزة- مفترق الصحابة مع النفق - بجوار محلات الشيخ للبلاط.