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زوارق الاحتلال تلاحق الصيادين في بحر خان يونس

04 ابريل 2022 . الساعة 12:11 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

لاحقت الزوارق الحربية التابعة للاحتلال الإسرائيلي ، اليوم الإثنين، مراكب الصيادين في بحر محافظة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن زوارق الاحتلال المتمركزة في عرض بحر خان يونس، لاحقت مراكب الصيادين العاملة في بحر المحافظة وسط إطلاق نار كثيف تجاهها وأجبرتها على التراجع والانسحاب دون التبليغ عن إصابات بين الصيادين.

يذكر أن زوارق الاحتلال الإسرائيلي تتعمد يوميا إطلاق النار وملاحقة الصيادين في بحر القطاع والتنغيص عليهم في الحصول على لقمة عيشهم.

ويعُد الصيد واحداً من أهم المهن التي يعمل بها سكان غزة، ووفق نقابة الصيادين الفلسطينيين، فإن نحو 4 آلاف صياد في القطاع، يعيلون أكثر من 50 ألف فرد، يعملون في هذا النشاط.

وتراجعت مهنة صيد الأسماك بشكل غير مسبوق، خلال سنوات الحصار، نتيجة تراجع حجم الصيد اليومي، بسبب القيود التي يفرضها الاحتلال على المساحات التي يسمح لهم بالصيد فيها.

وتستهدف قوات الاحتلال الصيادين في عرض البحر بشكل يومي، في انتهاكات تُضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال بحق قطاع غزة، منذ توقيع اتفاق التهدئة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال في 26 آب/ أغسطس 2014، برعاية مصرية.

وتنص اتفاقية (أوسلو) الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي في 13 أيلول/ سبتمبر 1993، على السماح للصيادين بالإبحار مسافة 20 ميلًا بحريًا على طول شواطئ قطاع غزة، إلا أن الاحتلال قلّص المسافة إلى 6 أميال بحرية فقط، وفي بعض الأحيان يمنعها تماماً.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الصيادين #خان يونس #زوارق الاحتلال

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