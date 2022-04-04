"القوى الوطنية": باكورة الحملة الشعبية لدعم الأسرى تبدأ غداً

قالت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية، إنه "سيتم غدًا الثلاثاء الإعلان عن باكورة الحملة الشعبية لدعم الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي".

وأضافت خلال وقفة إسنادية للأسرى في سجون الاحتلال بمدينة غزة، صباح اليوم الإثنين: "أن الاحتلال ينتهك جميع القوانين والأعراف الدولية باستمرار جرائمه بحق الأسرى".

وذكرت أن الأسرى ما زالوا يواجهون الاحتلال الإسرائيلي، مطالبةً المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الأسرى بتحمل مسؤولياتها تجاههم.

وعاهدت اللجنة الأسرى بمواصلة دعمهم حتى تحقيق مطالبهم، محملةً الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياتهم.

المصدر / فلسطين أون لاين