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مطلوب مترجم للعمل في مركز حقوقي

04 ابريل 2022 . الساعة 11:26 بتوقيت القدس
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إعلان توظيف صادر عن مركز الميزان لحقوق الانسان بمدينة  غزة يعلن فيه عن وظيفة مترجم  عربي - انجليزي  Arabic-English Translator

 الواجبات والمسؤوليات:

سيدعم المترجم عمل اتصالات المركز والدعوة والعلاقات الدولية من خلال المسؤوليات الرئيسية التالية:

- ترجمة البيانات / البيانات الصحفية والموجزات الإخبارية وصحائف الوقائع وأوراق المواقف والتقارير وأي مواد أخرى متعلقة بحقوق الإنسان (50-60٪)

- ترجمة الشهادات / الإقرارات الخطية المأخوذة من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان لملفات القضايا و / أو المناصرة (10٪)

- ترجمة الاتصالات مع السلطات الإسرائيلية و / أو آليات العدالة الدولية (10٪)

- ترجمة التقرير السردي السنوي للمركز (5٪)

- توفير الترجمة الفورية عند الحاجة (5٪).

- المساهمة في أنشطة أخرى بناءً على طلب رئيسه المباشر (10٪).

 المؤهلات:

1- درجة البكالوريوس في اللغة الإنجليزية

2- إجادة اللغتين العربية والإنجليزية تحدثًا وكتابة

3- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في الترجمة من العربية إلى الإنجليزية

4- الكفاءة في برامج الكمبيوتر ذات الصلة

5- TOEFL أو IELTS أو أي اختبار لغة آخر معترف به دوليًا (بدرجة ممتازة)

 معلومات إضافية 

- نوع الوظيفة: دوام كامل

- الموقع: مدينة غزة .

- تاريخ البدء: في اسرع وقت ممكن

- الراتب: يتناسب مع الخبرة وجدول رواتب المكتب

كيفية التقديم:

- يجب على المتقدمين المهتمين لوظيفة مترجم تعبئة  طلب التوظيف  وتحميل خطاب الغلاف والسيرة الذاتية فيه وذلك من خلال الضغط ( هنا )

- ملاحظة: مطلوب حساب Google لإكمال وتقديم الطلب.

- ينتهى التسجيل يوم  الأربعاء 20 أبريل 2022 الساعة 11:59 مساءً. 

- سيتم الاتصال بالمتقدمين المختارين فقط - يرجى إرفاق رقم هاتف.

- يرجى عدم إرسال الطلبات عبر البريد الإلكتروني إلى الميزان أو إرسال نسخ ورقية في مكاتب الميزان.

-  يتم تشجيع المرشحات بشدة على التقديم. 

- يحتفظ الميزان بالحق في إغلاق الوظيفة الشاغرة قبل تاريخ الإغلاق في حالة الاستجابة الساحقة أو التغيير في الأولويات.

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