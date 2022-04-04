مطلوب مترجم للعمل في مركز حقوقي

إعلان توظيف صادر عن مركز الميزان لحقوق الانسان بمدينة غزة يعلن فيه عن وظيفة مترجم عربي - انجليزي Arabic-English Translator
الواجبات والمسؤوليات:
سيدعم المترجم عمل اتصالات المركز والدعوة والعلاقات الدولية من خلال المسؤوليات الرئيسية التالية:
- ترجمة البيانات / البيانات الصحفية والموجزات الإخبارية وصحائف الوقائع وأوراق المواقف والتقارير وأي مواد أخرى متعلقة بحقوق الإنسان (50-60٪)
- ترجمة الشهادات / الإقرارات الخطية المأخوذة من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان لملفات القضايا و / أو المناصرة (10٪)
- ترجمة الاتصالات مع السلطات الإسرائيلية و / أو آليات العدالة الدولية (10٪)
- ترجمة التقرير السردي السنوي للمركز (5٪)
- توفير الترجمة الفورية عند الحاجة (5٪).
- المساهمة في أنشطة أخرى بناءً على طلب رئيسه المباشر (10٪).
المؤهلات:
1- درجة البكالوريوس في اللغة الإنجليزية
2- إجادة اللغتين العربية والإنجليزية تحدثًا وكتابة
3- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في الترجمة من العربية إلى الإنجليزية
4- الكفاءة في برامج الكمبيوتر ذات الصلة
5- TOEFL أو IELTS أو أي اختبار لغة آخر معترف به دوليًا (بدرجة ممتازة)
معلومات إضافية
- نوع الوظيفة: دوام كامل
- الموقع: مدينة غزة .
- تاريخ البدء: في اسرع وقت ممكن
- الراتب: يتناسب مع الخبرة وجدول رواتب المكتب
كيفية التقديم:
- يجب على المتقدمين المهتمين لوظيفة مترجم تعبئة طلب التوظيف وتحميل خطاب الغلاف والسيرة الذاتية فيه وذلك من خلال الضغط ( هنا )
- ملاحظة: مطلوب حساب Google لإكمال وتقديم الطلب.
- ينتهى التسجيل يوم الأربعاء 20 أبريل 2022 الساعة 11:59 مساءً.
- سيتم الاتصال بالمتقدمين المختارين فقط - يرجى إرفاق رقم هاتف.
- يرجى عدم إرسال الطلبات عبر البريد الإلكتروني إلى الميزان أو إرسال نسخ ورقية في مكاتب الميزان.
- يتم تشجيع المرشحات بشدة على التقديم.
- يحتفظ الميزان بالحق في إغلاق الوظيفة الشاغرة قبل تاريخ الإغلاق في حالة الاستجابة الساحقة أو التغيير في الأولويات.