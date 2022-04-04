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عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

04 ابريل 2022 . الساعة 11:23 بتوقيت القدس
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مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى المبارك (أرشيف)

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة ونفّذوا جولات استفزازية وأدّوا طقوسًا تلمودية في ساحاته، خاصة المنطقة الشرقية منه.

وبينت أن عدداً من حاخامات المستوطنين والمعاهد الدينية الكبرى أجروا اقتحاماً تحضيرياً لعيد الفصح العبري ناقشوا خلاله أداء الطقوس التلمودية في الأقصى.

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين على فترتين صباحية ومسائية باستثناء الجمعة والسبت، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني في الأقصى.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#جيش الاحتلال #اقتحام الأقصى #مستوطنون

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