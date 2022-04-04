فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

ارتجاع المريء.. أسباب ونصائح لتجنب حرقة المعدة

المباحث بغزة تُنجز 3 قضايا سرقة بقيمة 25 ألف دولار

"بازار" رمضان.. تقليد ماليزي عريق لا يخص المسلمين وحدهم

جديد "واتساب".. ميزة إيجابية وسلبية في آن واحد

الناشطة "البرغوثي": المرابطات المقدسيات شوكة بحلق الاحتلال

"صلة الأرحام" وضيق ذات اليد.. وعن العودة للميراث الشعبي

10 سنوات على رحيل رجل العزائم الشيخ "البيتاوي"

سلوكيات رمضانية.. حفظ اللسان

وظيفة شاغرة في مركز الميزان لحقوق الانسان

الاحتلال يفتح نيران رشاشاته تجاه مزارعي دير البلح

إعلان تيك توك داخلي

المباحث بغزة تُنجز 3 قضايا سرقة بقيمة 25 ألف دولار

04 ابريل 2022 . الساعة 10:52 بتوقيت القدس
...

أعلنت المباحث العامة في محافظة غزة، إنجاز ثلاثة قضايا سرقة لعدد من ممتلكات المواطنين قُدرت قيمة المسروقات بـ 25 ألف دولار أمريكي.

وفي التفاصيل، ذكرت مباحث "قسم الشيخ رضوان" أنها أنجزت واقعة السطو على محلٍ تجاري وسرقة 60 شوال نايلون من داخله بقيمة 13 ألف شيقل.

من جانب آخر، أنجزت مباحث قسم الشيخ رضوان شكوى أحد المواطنين والتي مفادها قيام مجهولين بالسطو على محله "لبيع اللحوم" داخل سوق الشيخ رضوان وسرقة آلات ومعدات تقدر ثمنها بــ 20 ألف شيقل.

كما أنجزت مباحث قسم الشاطئ قضية سرقة شيكات مالية من داخل أحد منازل المواطنين تبلغ قيمتها الإجمالية بــ 10 آلاف و500 دولار، بالإضافة إلى 15 ألف و500 شيكل.

ولفتت المباحث العامة إلى أنها دوّنت أقوال المشتبه بهم في قضايا السرقة، وأحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان فيسبوك داخلي
#غزة #مباحث #قضايا سرقة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة