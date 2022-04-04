المباحث بغزة تُنجز 3 قضايا سرقة بقيمة 25 ألف دولار

أعلنت المباحث العامة في محافظة غزة، إنجاز ثلاثة قضايا سرقة لعدد من ممتلكات المواطنين قُدرت قيمة المسروقات بـ 25 ألف دولار أمريكي.

وفي التفاصيل، ذكرت مباحث "قسم الشيخ رضوان" أنها أنجزت واقعة السطو على محلٍ تجاري وسرقة 60 شوال نايلون من داخله بقيمة 13 ألف شيقل.

من جانب آخر، أنجزت مباحث قسم الشيخ رضوان شكوى أحد المواطنين والتي مفادها قيام مجهولين بالسطو على محله "لبيع اللحوم" داخل سوق الشيخ رضوان وسرقة آلات ومعدات تقدر ثمنها بــ 20 ألف شيقل.

كما أنجزت مباحث قسم الشاطئ قضية سرقة شيكات مالية من داخل أحد منازل المواطنين تبلغ قيمتها الإجمالية بــ 10 آلاف و500 دولار، بالإضافة إلى 15 ألف و500 شيكل.

ولفتت المباحث العامة إلى أنها دوّنت أقوال المشتبه بهم في قضايا السرقة، وأحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول.

المصدر / فلسطين أون لاين