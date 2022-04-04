الناشطة "البرغوثي": المرابطات المقدسيات شوكة بحلق الاحتلال

أكدت الناشطة فادية البرغوثي، أن المرابطات الفلسطينيات في مدينة القدس المحتلة، شوكة في حلق الاحتلال الإسرائيلي.

وأشادت البرغوثي في تصريح لها وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، اليوم الإثنين، بصمود المرابطات رغم إجراءات الاحتلال بحقهن قائلة: "المرابطات حصن من حصون القدس المنيعة تمسكن بالمسجد وتعلقن بأستاره".

وأضافت أنه "رغم المنع والإبعاد ما زلن على الأبواب".

ووجهت البرغوثي التحية للمرابطات في شهر رمضان المبارك قائلة لهن: "كل رمضان وأنتن نبراساً لنساء الأمة وفتياتها".

من جانبها، شددت المرابطة المبعدة عن المسجد الأقصى، هنادي حلواني على أن "مسجدنا أمانة، والرباط فيه واجب، وحمايته كرامةُ أمّة".

وأضافت حلواني: "نحنُ لا زلنا على الأبوابِ رغمِ تضييق المحتلّ وتربّصه بنا".

وتلاحق سلطات الاحتلال المرابطات والمرابطين في المسجد الأقصى بالاعتقال والإبعاد عنه، وتتفاوت قرارات الإبعاد من أسبوع إلى 6 أشهر قابلة للتمديد.

وخلال الشهر الماضي أصدرت سلطات الاحتلال أصدرت 18 قرار إبعاد لمواطنين عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة.

كانت دعت حركة حماس أبناء شعبنا في القدس وعموم الضفة والداخل المحتل إلى شدّ الرحال والنفير صغاراً وكباراً نحو المسجد الأقصى، وعمارته بالذكر والصلاة والرباط فيه في شهر رمضان المبارك.

وشددت حماس على أن "مسجدنا الأقصى سيظل منطقة حرام على الاحتلال وجيشه ومستوطنيه، وحذرته من مغبّة إطلاق العنان لقطعان مستوطنيه، لما في ذلك من استفزاز كبير سيعود على المحتل ومستوطنيه بالوبال، فشعبنا الذي رفع سيف القدس في وجه المحتل لم يغمده بعد ولن يغمده".

المصدر / فلسطين أون لاين