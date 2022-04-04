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وظيفة شاغرة في مركز الميزان لحقوق الانسان

04 ابريل 2022 . الساعة 10:18 بتوقيت القدس
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إعلان توظيف صادر عن مركز الميزان لحقوق الانسان يعلن فيه عن وظيفة ضابط مناصرة Advocacy Officer   .

الواجبات والمسؤوليات:

سيدعم ضابط  المناصرة عمل إدارات المناصرة المحلية والدولية وسيقوم بالمسؤوليات الرئيسية التالية:

1- صياغة وتحرير البيانات الصحفية والتقارير والبيانات والتقارير ، بما في ذلك إلى هيئات الأمم المتحدة .

2- دعم تطوير الإستراتيجية والتخطيط والتنفيذ للمناصرة المحلية والدولية .

3- التحضير والمشاركة في بعثات واجتماعات المناصرة .

4- دعم التواصل والتواصل مع المنظمات الشريكة وأصحاب المصلحة .

5- المساعدة في إدارة العناصر القانونية والدعوة والترويج لعمل المشروع.

 المؤهلات:

1- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة ويتحدث اللغة العربية بطلاقة.

2- درجة الماجستير في حقوق الإنسان أو العلاقات الدولية أو القانون أو العلوم السياسية أو مجال ذي صلة .

3- معرفة متعمقة بالإطار القانوني الدولي المطبق في فلسطين ، وقطاع غزة على وجه الخصوص .

4- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان .

 معلومات إضافية 

- نوع الوظيفة: دوام كامل 

- الموقع: مدينة غزة .

- السفر الدولي: نعم

- تاريخ البدء: في اسرع وقت ممكن

- الراتب: يتناسب مع الخبرة وجدول رواتب المكتب

طريقة التسجيل 

- على من يرغب بالتسجيل تعبئة طلب من خلال الضغط ( هنا )

- ملاحظة: مطلوب حساب Google لإكمال وتقديم الطلب.

- ينتهى التسجيل يوم  الأربعاء 20 أبريل 2022 الساعة 11:59 مساءً. 

- سيتم الاتصال بالمتقدمين المختارين فقط - يرجى إرفاق رقم هاتف.

- يرجى عدم إرسال الطلبات عبر البريد الإلكتروني إلى الميزان أو إرسال نسخ ورقية في مكاتب الميزان. 

- يتم تشجيع المرشحات بشدة على التقديم. 

- يحتفظ الميزان بالحق في إغلاق الوظيفة الشاغرة قبل تاريخ الإغلاق في حالة الاستجابة الساحقة أو التغيير في الأولويات.

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