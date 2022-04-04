وظيفة شاغرة في مركز الميزان لحقوق الانسان

إعلان توظيف صادر عن مركز الميزان لحقوق الانسان يعلن فيه عن وظيفة ضابط مناصرة Advocacy Officer .
الواجبات والمسؤوليات:
سيدعم ضابط المناصرة عمل إدارات المناصرة المحلية والدولية وسيقوم بالمسؤوليات الرئيسية التالية:
1- صياغة وتحرير البيانات الصحفية والتقارير والبيانات والتقارير ، بما في ذلك إلى هيئات الأمم المتحدة .
2- دعم تطوير الإستراتيجية والتخطيط والتنفيذ للمناصرة المحلية والدولية .
3- التحضير والمشاركة في بعثات واجتماعات المناصرة .
4- دعم التواصل والتواصل مع المنظمات الشريكة وأصحاب المصلحة .
5- المساعدة في إدارة العناصر القانونية والدعوة والترويج لعمل المشروع.
المؤهلات:
1- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة ويتحدث اللغة العربية بطلاقة.
2- درجة الماجستير في حقوق الإنسان أو العلاقات الدولية أو القانون أو العلوم السياسية أو مجال ذي صلة .
3- معرفة متعمقة بالإطار القانوني الدولي المطبق في فلسطين ، وقطاع غزة على وجه الخصوص .
4- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان .
معلومات إضافية
- نوع الوظيفة: دوام كامل
- الموقع: مدينة غزة .
- السفر الدولي: نعم
- تاريخ البدء: في اسرع وقت ممكن
- الراتب: يتناسب مع الخبرة وجدول رواتب المكتب
طريقة التسجيل
- على من يرغب بالتسجيل تعبئة طلب من خلال الضغط ( هنا )
- ملاحظة: مطلوب حساب Google لإكمال وتقديم الطلب.
- ينتهى التسجيل يوم الأربعاء 20 أبريل 2022 الساعة 11:59 مساءً.
- سيتم الاتصال بالمتقدمين المختارين فقط - يرجى إرفاق رقم هاتف.
- يرجى عدم إرسال الطلبات عبر البريد الإلكتروني إلى الميزان أو إرسال نسخ ورقية في مكاتب الميزان.
- يتم تشجيع المرشحات بشدة على التقديم.
- يحتفظ الميزان بالحق في إغلاق الوظيفة الشاغرة قبل تاريخ الإغلاق في حالة الاستجابة الساحقة أو التغيير في الأولويات.