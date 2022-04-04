قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة فلسطينيين شمالي الضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، ثلاثة شبان من مدينتي جنين ونابلس بالضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوة عسكرية تتبع الاحتلال، اقتحمت بلدة اليامون شمال غرب جنين واعتقلت الشاب فادي الجعبري عقب اقتحام منزل عائلته في البلدة.

وذكرت عائلة الجعبري أن جنود الاحتلال اقتحموا منزلها بطريقة همجية وعاثوا خراباً في أثاث المنزل ومحتوياته بحجة البحث عن ابنها المطارد عمر الجعبري.

وتصدى الشباب الثائر في اليامون لاقتحام قوات الاحتلال حيث اندلعت مواجهات في منطقة جامع الصالحين رشقت خلالها آليات الاحتلال بالحجارة.

يشار الى أن بلدة اليامون هي مسقط رأس الشهيد صائب عباهرة الذي اغتالته قوات الاحتلال برفقة اثنين من المقاومين على مفرق عرابة قبل بضعة أيام.

وفي نابلس اقتحمت قوات الاحتــلال مخيم عسكر القديم شرقي المدينة واعتقلت الشابين علي أبو سالم وعميد أبو رشيد عقب اقتحام منزليهما.

ووثق التقرير الدوري لانتهاكات الاحتلال في الضفة الغربية خلال شهر مارس 2022 الصادر عن مركز معلومات فلسطين "معطى"، استشهاد (20) مواطناً وإصابة (612) بجراح مختلفة، بينهم نساء وأطفال ومسنين.

واعتقلت قوات الاحتلال 468 مواطنا فلسطينيا، وبلغ عدد الاقتحامات مناطق مختلفة في الضفة والقدس بلغت 420 اقتحاما.

وتعدمناطق نابلس والخليل والقدس، الأكثر تعرضا لانتهاكات الاحتلال واقع 509 ،342 ،339 انتهاكا على التوالي.

المصدر / فلسطين أون لاين