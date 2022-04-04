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الطقس: أجواء حارة وجافة والحرارة أعلى من معدلها بـ7 درجات

04 ابريل 2022 . الساعة 07:56 بتوقيت القدس
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يكون الجو اليوم، الإثنين، غائماً جزئياً إلى صاف وجافا وحارا، حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف لطيفا ومعتدلا، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا، الثلاثاء، تتأثر البلاد منخفض جوي خماسيني وكتلة هوائية حارة وجافة، لذا يكون الجو غائماً جزئياً وحارا إلى شديد الحرارة وجافاً، ويطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 10 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد، الأربعاء، يستمر الجو غائماً جزئياً إلى صاف، وحارا الى شديد الحرارة وجافاً ومغبرا احيانا. ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 11 درجة مئوية، والرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الطقس #أجواء حارة

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