إيران: نحن قريبون من إبرام الاتفاق النووي والكرة في ملعب واشنطن

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن بلاده باتت قريبة من إبرام الاتفاق النووي، مضيفا أن الكرة الآن في ملعب واشنطن التي استلمت جميع مقترحات طهران عبر وساطة أوروبية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين عبد اللهيان والأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الأحد.

وقال وزير الخارجية الإيراني "نحن قريبون من الاتفاق في المفاوضات، ونقلنا مقترحاتنا حول القضايا المتبقية عن طريق كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي للجانب الأمريكي والكرة الآن في ملعب الولايات المتحدة".

بدوره، وصف أمين عام الأمم المتحدة المفاوضات المنجزة في فيينا بأنها تحظى بالأهمية، معربا عن أمله بوصول الطرفين إلى الاتفاق على وجه السرعة.

المصدر / وكالات