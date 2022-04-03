فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

إيران: نحن قريبون من إبرام الاتفاق النووي والكرة في ملعب واشنطن

الاحتلال يقمع المتواجدين في باب العامود و"الجهاد" تحذر من تداعيات التصعيد

الثوابتة: المقاومة لن تسمح للاحتلال بأن يستفرد بأي مدينةٍ فلسطينيّة

الاحتلال يعلن حالة التأهُّب في باب العامود تحسُّبًا لمواجهات صعبة

وفد من حماس برئاسة هنية يلتقي وزير الخارجية القطري

"دقيقة فلسطينية" برنامج كويتي للتوعية بالقضية الفلسطينية

الأمم المتحدة: مصرع 90 مهاجرًا في مأساة جديدة بالبحر المتوسط

الصين تكتشف نوعاً فرعياً جديداً من سلالة أوميكرون

وزير خارجية الاحتلال يقتحم منطقة باب العامود

الاحتلال يداهم منازل ومحلات في القدس ويعتقل شابين

إعلان تيك توك داخلي

إيران: نحن قريبون من إبرام الاتفاق النووي والكرة في ملعب واشنطن

03 ابريل 2022 . الساعة 23:02 بتوقيت القدس
...

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن بلاده باتت قريبة من إبرام الاتفاق النووي، مضيفا أن الكرة الآن في ملعب واشنطن التي استلمت جميع مقترحات طهران عبر وساطة أوروبية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين عبد اللهيان والأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الأحد.

وقال وزير الخارجية الإيراني "نحن قريبون من الاتفاق في المفاوضات، ونقلنا مقترحاتنا حول القضايا المتبقية عن طريق كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي للجانب الأمريكي والكرة الآن في ملعب الولايات المتحدة".

بدوره، وصف أمين عام الأمم المتحدة المفاوضات المنجزة في فيينا بأنها تحظى بالأهمية، معربا عن أمله بوصول الطرفين إلى الاتفاق على وجه السرعة.

المصدر / وكالات
إعلان فيسبوك داخلي
#الأمم المتحدة #أوروبا #إيران #أميركا

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة