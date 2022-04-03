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"دقيقة فلسطينية" برنامج كويتي للتوعية بالقضية الفلسطينية

03 ابريل 2022 . الساعة 20:46 بتوقيت القدس
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أطلق الباحث والإعلامي الكويتي عبدالله الموسوي، اليوم الأحد، برنامجه عن فلسطين بعنوان "دقيقة فلسطينية".

وبث الموسوي المتخصص بالقضية الفلسطينية، عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، الحلقة الأولى من البرنامج بعنوان "التطبيع الرياضي".

وقال الموسوي إنه "في الآونة الأخيرة زادت محاولات تسويق التطبيع الرياضي بين لاعبين من دول عربية وإسلامية أو منتخبات مع لاعبين ومنتخبات من الكيان الصهيوني".

وأوضح الموسوي أن "مكمن خطورة التطبيع الرياضي أنه يخاطب فئة الشباب ويسوق لهم أن الانتصارات الرياضية هي الأمل والغاية المنى".

وحذر من التطبيع الرياضي، مشيراً إلى أنه "مقدمة لتطبيع أكبر للاعتراف بالكيان الصهيوني".

وأكد الموسوي أن الانسحاب من مواجهة لاعبي الاحتلال الإسرائيلي "أكبر هزيمة يواجهها الكيان الصهيوني".

ويبث برنامج "دقيقة فلسطينية" للعام الرابع على التوالي، مقاطع مصورة، تتضمن معلومات توعوية موجزة عن مختلف جوانب القضية الفلسطينية، في أقل من دقيقة في كل حلقة.

المصدر / وكالات
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#الكويت #القضية الفلسطينية #التطبيع

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