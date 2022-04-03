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وزير خارجية الاحتلال يقتحم منطقة باب العامود

03 ابريل 2022 . الساعة 20:11 بتوقيت القدس
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جانب من اقتحام لابيد منطقة باب العامود

اقتحم وزير خارجية الاحتلال "يائير لابيد"، مساء اليوم الأحد، منطقة باب العامود بالقدس المحتلة، وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال في المنطقة.

وأفادت مصادر مقدسية، أن "لابيد" اقتحم المنطقة، وتفقد مركز شرطة الاحتلال المتنقل في باب العامود برفقة عدد من مسؤولي الاحتلال.

ووفقاً لما ترجمته "القسطل" عن مصادر عبرية، قال خلال الزيارة إن: "هذه أيام حساسة، وهناك محاولات لتنفيذ عمليات؛ ولذلك قررت الحكومة نشر 8 آلاف شرطي خلال فترة الأعياد".

يشار إلى أن شرطة الاحتلال عززت من تواجد عناصرها في باب العامود، وذلك في اليوم الأول من شهر رمضان، تحسباً لأي تصعيد محتمل، وأقامت غرفة قيادة ضخمة بالقرب منه تحت حماية جنود الجيش.

 كما نصبت شرطة الاحتلال مساء الجمعة سياجاً حديدياً على طرفي باب العامود، وذلك بدل السياج القديم لكنها لم تترك مكاناً لجلوس المقدسيين كما كان الحال في السابق.

ويأتي ذلك على الرغم من قرار الاحتلال قبل عدّة أسابيع، بعدم نصب الحواجز الحديدية عند ساحة باب العامود خلال أيام الشهر الفضيل؛ خشية من اندلاع مواجهات بين الشُبّان وقوات الاحتلال مثلما حصل في رمضان العام الماضي.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#القدس المحتلة #باب العامود #يائير لابيد

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