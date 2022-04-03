الأمم المتحدة: مصرع 90 مهاجرا في مأساة جديدة بالبحر المتوسط

قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، إن أكثر من 90 مهاجرا غير نظامي لقوا حتفهم في مأساة أخرى شهدها البحر المتوسط.

وألمح غراندي في تغريدة، البوم الأحد، إلى المعايير المزدوجة التي تنتهجها الدول الأوروبية حيال قضية اللاجئين.

وأضاف: "أثبتت أوروبا قدرتها على استضافة 4 ملايين لاجئ من أوكرانيا بسخاء وفعالية، وعليها الآن النظر على وجه السرعة في كيفية تطبيق ذلك على اللاجئين والمهاجرين الآخرين الذين يطرقون أبوابها".

والسبت، أعلنت منظمة أطباء بلا حدود، مصرع أكثر من 90 مهاجرا غير نظامي إثر غرق قاربهم في المياه الدولية بالبحر المتوسط، بعد انطلاقهم من السواحل الليبية قبل وقوع الحادثة بعدة أيام.

وأوضحت أن ناقلة تجارية أنقذت 4 أشخاص صباح السبت، والذين أفادوا بدورهم أن القارب كان يقل على متنه 100 شخص على الأقل.

وتعتبر ليبيا المطلة على البحر المتوسط نقطة عبور للكثير من المهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا بينما يتعرض الكثير منهم للموت غرقا بسبب تهالك القوارب التي يستخدمها مهربو البشر في نقلهم.

المصدر / الأناضول