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الأمير حمزة بن الحسين يتخلى عن لقبه الأميري

03 ابريل 2022 . الساعة 18:19 بتوقيت القدس
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أعلن الأمير حمزة بن الحسين الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، مساء اليوم، تخليه عن لقبه الأميري.

وفي رسالته الموقعّة باسمه، والصادرة اليوم الأحد، قال الأمير حمزة: "إني وبعد الذي لمست وشاهدت خلال الأعوام الأخيرة، قد توصلت إلى خلاصة بأن قناعاتي الشخصية والثوابت التي غرسها والدي فيّ، والتي حاولت جاهدا في حياتي التمسك بها لا تتماشى مع النهج و التوجهات و الأساليب الحديثة لمؤسساتنا".

وأضاف: "من باب الأمانة لله والضمير؛ لا أرى سوى الترفُّع والتخلّي عن لقب الأمير. وقد كان لي الشرف العظيم بخدمة بلدي المفدى وشعبي الغالي بهذه الصفة على مدى سنوات عمري".

وتابع: "سأبقى كما كنت دائما وما حييت مخلصا لأردننا الحبيب، وبحسب استطاعتي في حياتي الخاصة بخدمة وطني وشعبي ورسالة الآباء والأجداد من عترة محمد صلى الله عليه وسلم والأمة ومن جندها وخدمها وبناتها، إخلاصا مني لمقتضيات القلب والضمير ووفاء لقسم غليظ أقسمته لوالدي رحمه الله".

وتأتي رسالة الأمير حمزة اليوم، بعد أن كان قد بعث في الثامن من الشهر الماضي، إلى شقيقه الملك عبد الله الثاني، برسالة "اعتذار" قال فيها: "أتحمل مسؤوليتي الوطنية إزاء ما بدر مني من إساءات خلال السنوات الماضية وما تبعها من أحداث في قضية الفتنة".

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المصدر / وكالات
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#الأردن #الملك عبد الله الثاني #الأمير حمزة

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