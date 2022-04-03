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لاعب كويتي ينسحب من مواجهة إسرائيلي ببطولة العالم للمبارزة بدبي

03 ابريل 2022 . الساعة 17:37 بتوقيت القدس
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لاعب المنتخب ‫الكويتي محمد الفضلي

رفض لاعب المنتخب ‫الكويتي محمد الفضلي (19عامًا)، اليوم الأحد، مواجهة لاعب إسرائيلي في دور المجموعات من بطولة العالم للمبارزة، المقامة في مدينة دبي الإماراتية.

وأشاد رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بخطوة الفضلي الرافضة للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، واعتبروها "مكمّلة لمواقف الكويت المناصرة للقضية الفلسطينية".

وكان اللاعب الفضلي انسحب في أيلول/ سبتمبر 2019، من بطولة دولية في العاصمة الهولندية ‫أمستردام، بعدما أوقعته القرعة ضمن مجموعة يُنافس فيها لاعبا إسرائيليا.

وتشهد المشاركات الرياضية الكويتية في البطولات الدولية، انسحابات أمام اللاعبين الإسرائيليين، "دعما للقضية الفلسطينية وحقوق شعبها المشروعة، ورفضا للتطبيع"، بحسب مراقبين ومغردين.

المصدر / وكالات
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