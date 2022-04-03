الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للنائب "طافش" للمرة الخامسة

جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، الاعتقال الإداري للمرة الخامسة بحق القيادي في حركة حماس والنائب في المجلس التشريعي الشيخ خالد طافش، من بلدة زعترة قضاء بيت لحم.

وكانت محكمة الاحتلال العسكرية في عوفر جددت الاعتقال الإداري للشيخ طافش مطلع فبراير الماضي، لمدة ثلاثة أشهر جديدة للمرة الرابعة على التوالي.

يذكر أن النائب طافش (58 عاما)، أسير محرر اعتقل لدى سلطات الاحتلال مرات عديدة، وأمضى في سجونها أكثر من 14 عاما حتى اللحظة.

وانتخب طافش عام 2006 عضوا في المجلس التشريعي في دورته الثانية، واعتقل بعدها مرات عديدة، جلها في الاعتقال الإداري.

يشار إلى أن أعداد النواب المختطفين لدى الاحتلال تراوحت ما بين الارتفاع والانخفاض منذ عام 2006، حيث وصل عدد الذين مروا بتجربة الاعتقال 60 نائبا.

المصدر / فلسطين أون لاين