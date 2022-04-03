فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للنائب "طافش" للمرة الخامسة

"حماس": استيلاء الاحتلال على فندق "البتراء الصغير" "جريمة جديدة"

الاحتلال يُبعد الشيخ ناجح بكيرات عن "الأقصى" لمدة 6 أشهر

"مرداوي": عملية "كاسر الأمواج" ستتحول لمحفز موجات تصعيد أعمق وأوسع

بعد غياب دام 88 عاما.. إقامة صلاة التراويح بـ"آيا صوفيا"

"منتدى الإعلاميين": اعتقال الصحفيين محاولة فاشلة لكسر إرادتهم

باكستان.. رفض مذكرة حجب الثقة عنه ويطالب بحل البرلمان

نجم ليفربول المصري صلاح "يلين" بشأن راتبه

تقرير: "الانتهاكات بحق الصحفيين"..غزة خالية والضفة 2 والاحتلال 16

"المقاومة" بغزة تجدد دعوتها لإعادة بناء منظمة التحرير وتشكيل مجلس وطني توافقي

إعلان تيك توك داخلي

الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للنائب "طافش" للمرة الخامسة

03 ابريل 2022 . الساعة 16:59 بتوقيت القدس
...
النائب خالد طافش

جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، الاعتقال الإداري للمرة الخامسة بحق القيادي في حركة حماس والنائب في المجلس التشريعي الشيخ خالد طافش، من بلدة زعترة قضاء بيت لحم.

وكانت محكمة الاحتلال العسكرية في عوفر جددت الاعتقال الإداري للشيخ طافش مطلع فبراير الماضي، لمدة ثلاثة أشهر جديدة للمرة الرابعة على التوالي.

يذكر أن النائب طافش (58 عاما)، أسير محرر اعتقل لدى سلطات الاحتلال مرات عديدة، وأمضى في سجونها أكثر من 14 عاما حتى اللحظة.

وانتخب طافش عام 2006 عضوا في المجلس التشريعي في دورته الثانية، واعتقل بعدها مرات عديدة، جلها في الاعتقال الإداري.

يشار إلى أن أعداد النواب المختطفين لدى الاحتلال تراوحت ما بين الارتفاع والانخفاض منذ عام 2006، حيث وصل عدد الذين مروا بتجربة الاعتقال 60 نائبا.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان فيسبوك داخلي
#الاحتلال #اعتقال إداري #خالد طافش

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة