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"حماس": استيلاء الاحتلال على فندق "البتراء الصغير" "جريمة جديدة"

03 ابريل 2022 . الساعة 15:45 بتوقيت القدس
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فندق البتراء الصغير

رفضت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، استيلاء الاحتلال على فندق "البتراء الصغير" المملوك لبطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية.

وعدّت حركة "حماس" في بيان لها، اليوم الأحد، أن استيلاء الجماعات الاستيطانية المتطرّفة على فندق "البتراء الصغير"، الواقع في ميدان عمر بن الخطاب، والمملوك لبطريركية الرّوم الأرثوذكس المقدسية، بـ"الجريمة الجديدة التي تضاف إلى سلسلة جرائم الاحتلال؛ التي تستهدف تهويد مدينة القدس المحتلة وتغيير معالمها التاريخية".

وأضافت: "إنَّ هذا الاستيلاء وغيره من جرائم المستوطنين المتصاعدة في أحياء مدينة القدس وحاراتها، والتي تتم بحماية من الاحتلال، هي انتهاك خطير لكلّ الشرائع السَّماوية، والأعراف والمواثيق الدولية، كما أنّها محاولة يائسة لن تفلح في طمس معالم القدس التاريخية، الإسلامية والمسيحية".

ودعت حماس شعبنا بأطيافه ومكوّناته كافة إلى الوحدة للتصدّي لها وحماية القدس من خطر الاستيطان والتهويد.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #الاحتلال #فندق #البتراء الصغير

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