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الاحتلال يُبعد الشيخ ناجح بكيرات عن "الأقصى" لمدة 6 أشهر

03 ابريل 2022 . الساعة 15:12 بتوقيت القدس
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نائب مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، الشيخ ناجح بكيرات

سلّمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، نائب مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، الشيخ ناجح بكيرات، قرارا بالإبعاد عن المسجد الأقصى لمدة 6 أشهر.

ونقلت مصادر محلية أن مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، استدعت الشيخ بكيرات، صباح اليوم، وحققت معه، قبل أن تسلمه قرار الإبعاد.

وكانت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، قد أصدرت خلال السنوات الماضية العديد من قرارات الاعتقال والإبعاد عن المسجد الأقصى، ومنع السفر، ضد الشيخ بكيرات.

وصعّد الاحتلال الإسرائيلي، في السنوات الأخيرة، من قراراته بإبعاد الفلسطينيين عن المسجد الأٌقصى، لفترات تتفاوت ما بين أسبوع وعدة شهور.

المصدر / فلسطين أون لاين
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