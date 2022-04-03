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بالصور بعد غياب دام 88 عاما.. إقامة صلاة التراويح بـ"آيا صوفيا"

03 ابريل 2022 . الساعة 14:44 بتوقيت القدس
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صلاة التراويح في مسجد آيا صوفيا

أدى مئات المصلين في تركيا، السبت، صلاة التراويح الثانية بمسجد "آيا صوفيا" الكبير، وسط مدينة إسطنبول، وذلك بعد غياب دام 88 عاما متواصلة.

وحُظرت إقامة صلاة التراويح جماعة في تركيا خلال السنتين السابقتين؛ بسبب تفشي وباء كورونا، ومع عودة الحياة إلى طبيعتها، استقبل "آيا صوفيا"، الموجود في القسم الأوروبي من مدينة إسطنبول التركية، أول صلاة تراويح مساء الجمعة الأولى من نيسان/ إبريل.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا صور مسجد "آيا صوفيا"، على نطاق واسع، معربين عن سعادتهم لإقامة صلاة التراويح في هذا الصرح الإسلامي العظيم، بعد مضي سنتين من الانتظار بسبب جائحة كورونا.

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المصدر / وكالات
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