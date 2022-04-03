اقتحام باحات "الأقصى" في ثاني أيام رمضان

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، في ثاني أيام شهر رمضان.



وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، أن 164 مستوطنًا اقتحموا "الأقصى" خلال الفترة الصباحية، من باب المغاربة، ونظموا جولات استفزازية.



وذكرت الدائرة أن المستوطنين أدوا خلال الاقتحام، طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد، ما أثار استفزاز الحراس والمصلين.



ورغم قيود الاحتلال؛ إلا أن ساحات المسجد الأقصى ومصلياته شهدت تواجدًا للمصلين الفلسطينيين، وسط أجواء إيمانية وروحانية شهدها المسجد في ثاني أيام الشهر الفضيل، بحسب الدائرة.



يُشار إلى أن عمليات الاقتحام اليومية للأقصى، تهدف إلى تكريس واقع جديد داخل المسجد، بالتقسيم "الزماني" من خلال الاقتحام اليومي على فترتين صباحية ومسائية، و"المكاني" باستهداف المنطقة الشرقية من المصلى المرواني وحتى مصلى باب الرحمة، وفق مسؤولين في "أوقاف القدس".



ومنذ احتلال مدينة القدس عام 1967، تسيطر سلطات الاحتلال على مفاتيح "باب المغاربة"، ومن خلاله تنفّذ الاقتحامات اليومية للمستوطنين وقوات الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين