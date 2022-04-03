الاحتلال يمدد اعتقال الأسير المقدسي ماجد الجعبة

مددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، اعتقال الأسير المقدسي ماجد جعبة للمرة الثالثة على التوالي لغاية 16/5/2022.

والأسير الجعبة معتقل إداري منذ ستة أشهر، وكان من المفترض الإفراج عنه اليوم.

وقضى الأسير ماجد الجعبة أكثر من ست سنوات متفرّقة في سجون الاحتلال، آخرها في شهر تشرين أول/ أكتوبر الماضي.

وأُبعد "الجعبة" عن منزله وبلدته القديمة وقُدسه وأقصاه، ومُنع أيضًا من دخول الضفة الغربية وذلك لفترات حدّدتها له سلطات الاحتلال بشكل تعسّفي، ومنع بعض الشخصيات المقدسية من الاتصال والتواصل به.

كما تعرض لسلسلة من اقتحام مخابرات الاحتلال لمنزله وتفتيشه، ودبّ الرّعب في قلوب أطفاله، واعتقاله واستدعائه للتحقيق مرات عديدة.

ويذكر أن المقدسي جعبة من سكان البلدة القديمة في القدس المحتلة، تفاجأ العام الماضي بإغلاق الاحتلال لحسابه البنكي الخاص به ومصادرة جميع أمواله، ضمن سياسات ملاحقته والتنكيل به.

وفي الآونة الأخيرة ارتفعت وتيرة استهداف قوات الاحتلال للشبان المقدسيين، وخاصة في شهر رمضان المبارك.

وتستهدف سلطات الاحتلال المقدسيين من خلال الاعتقالات والإبعاد والغرامات وهدم البيوت، بهدف إبعادهم عن المسجد الأقصى.

والاعتقال الإداري، قرار حبس بأمر عسكري من الاحتلال الإسرائيلي، لمدة تصل إلى 6 شهور قابلة للتمديد، بزعم وجود تهديد أمني، دون محاكمة أو توجيه لائحة اتهام.

ويبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو 4400، بينهم نحو 500 أسير إداري، و32 أسيرة، و170 قاصرا، وفق معطيات فلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين