11 أسيراً يدخلون أعواما جديدة في معتقلات الاحتلال

أفاد نادي الأسير، اليوم الأحد، بأن عددا من الأسرى دخلوا أعواما جديدة في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.

وبيّن نادي الأسير، في بيان له، أن المعتقل المقدسي رائد صالح فخري أبو حمدية (49 عامًا)، دخل عامه الـ26 في معتقلات الاحتلال، حيث اعتقل عام 1997، وحكم عليه الاحتلال بالسّجن مدى الحياة (المؤبد أربع مرات).

فيما دخل المعتقل بلال يعقوب البرغوثي (46 عامًا)، من رام الله، عامه الـ21، وذلك منذ اعتقاله عام 2002، وهو محكوم بالسّجن المؤبد لـ16 مرة، و35 عامًا، وتمكّن خلال سنوات اعتقاله من استكمال دراسته، والحصول على درجة البكالوريوس في التاريخ.

ودخل المعتقل منير عبد الله مرعي (45 عامًا)، من نابلس، عامه الـ20 على التوالي، وذلك منذ اعتقاله في عام 2003، وهو محكوم بالسجن المؤبد لـ5 مرات.

فيما دخل المعتقل محمد محمود أبو طه (41 عامًا) من رام الله، عامه الـ21 منذ اعتقاله عام 2002، وقد أصدر الاحتلال بحقّه حُكمًا بالسّجن المؤبد و15 عامًا، وخلال سنوات اعتقاله تمكّن من استكمال دراسته، وحصل على درجة الماجستير.

كما دخل المعتقل هيثم حمدان (41 عامًا) من رام الله، عامه الـ21 في معتقلات الاحتلال منذ اعتقاله عام 2002، وهو محكوم بالسّجن المؤبد.

وتمكّن حمدان من استكمال دراسته، وحصل على البكالوريوس في العلوم السياسية كما حصل على درجة الماجستير.

كذلك دخل المعتقل إسماعيل الطويل من طولكرم عامه الـ20 منذ اعتقاله عام 2003، وهو محكوم بالسّجن لمدة 21 عاما، فيما دخل المعتقل سليم محمد سعيد حجة (50 عامًا)، من نابلس عامه الـ21 على التوالي في معتقلات الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله في عام 2002، وهو محكوم بالسجن المؤبد 19 مرة.

ومنهم المعتقل ظافر عبد الجواد الريماوي (45 عامًا) من رام الله، عامه الـ21 منذ اعتقاله عام 2002، وهو محكوم بالسّجن لمدة 32 عامًا.

والريماوي حاصل على البكالوريوس قبل اعتقاله في القانون، وخلال سنوات اعتقاله تمكّن من الحصول على درجة الماجستير في الدراسات الإسرائيلية.

كذلك، دخل المعتقل موسى سليم سروجي من نابلس عامه الـ20 على التوالي في معتقلات الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله عام 2003، وهو محكوم بالسجن مدى الحياة.

فيما دخل المعتقل محمد حسن أبو غرابة (49 عامًا)، من سكان مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، عامه الخامس عشر على التوالي منذ اعتقاله عام 2008، وهو محكوم بالسجن 17 عامًا.

كما دخل المعتقل سعيد عبد الله سعيد البنا (42 عامًا)، من طولكرم عامه الـ20 في معتقلات الاحتلال، وهو معتقل منذ عام 2003، ومحكوم بالسجن المؤبد.

المصدر / فلسطين أون لاين