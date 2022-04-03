مطلوب مصمم جرافيك للعمل في مؤسسة بقطاع غزة

إعلان توظيف صادر عن مؤسسة عمل بلا حدود بقطاع غزة وبالتعاون مع شركة تكنولوجيا في المملكة العربية السعودية تعلن فيه عن حاجتها لـ (مصمم جرافيك) Graphic Designer
متطلبات الوظيفة
1 - بكالوريوس أو دبلوم في الوسائط المتعددة أو التصميم الجرافيكي أو تكنولوجيا المعلومات.
2 - خبرة لا تقل عن 3 سنوات في التصميم الجرافيكي.
- العمل باحتراف على البرامج التالية:
- -Adobe Photoshop.
- -Illustrator.
- -Adobe Indesign.
- يجب أن يكون لديك الموهبة والابتكار والإبداع.
- القدرة على تطوير تصاميم فريدة من نوعها.
- القدرة على العمل تحت الضغط.
- القدرة على إنجاز العمل عبر الإنترنت.
مهام الوظيفة
- توضيح المفاهيم من خلال تصميم أمثلة على الترتيب والحجم والحجم والأسلوب الفني وتقديمها للموافقة عليها.
- تحضير العمل النهائي عن طريق تشغيل المعدات والبرمجيات اللازمة.
- التنسيق مع الوكالات الخارجية والخدمات الفنية ومصمم الويب والتسويق والطابعات والزملاء حسب الضرورة.
- المساهمة في جهود الفريق من خلال إنجاز المهام حسب الحاجة.
- إنشاء مجموعة كبيرة من الرسومات والتخطيطات للرسوم التوضيحية للمنتج وشعارات الشركة ومواقع الويب باستخدام البرامج.
- مراجعة التخطيطات النهائية واقتراح التحسينات عند الضرورة.
طريقة التسجيل
- على من يرغب بالتسجيل تعبئة طلب من خلال الضغط ( هنا )
- الراتب الشهري مغرية على الجدارة.
- نوع التوظيف: عقد أول 3 أشهر من العام هو عقد تجريبي.
- دوام كامل.
- الموعد النهائي للتسجيل يوم الإثنين: 04/04/2022.