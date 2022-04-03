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مطلوب مصمم جرافيك للعمل في مؤسسة بقطاع غزة

03 ابريل 2022 . الساعة 12:18 بتوقيت القدس
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إعلان توظيف صادر عن مؤسسة عمل بلا حدود بقطاع غزة  وبالتعاون مع شركة تكنولوجيا في المملكة العربية السعودية تعلن فيه عن حاجتها لـ (مصمم جرافيك) Graphic Designer   

متطلبات الوظيفة 

1 - بكالوريوس أو دبلوم في الوسائط المتعددة أو التصميم الجرافيكي أو تكنولوجيا المعلومات.

2 - خبرة لا تقل عن 3 سنوات في التصميم الجرافيكي.

- العمل باحتراف على البرامج التالية:

  •    -Adobe Photoshop.
  •    -Illustrator.
  •    -Adobe Indesign.

- يجب أن يكون لديك الموهبة والابتكار والإبداع.

- القدرة على تطوير تصاميم فريدة من نوعها.

- القدرة على العمل تحت الضغط.

- القدرة على إنجاز العمل عبر الإنترنت.

مهام الوظيفة 

- توضيح المفاهيم من خلال تصميم أمثلة على الترتيب والحجم والحجم والأسلوب الفني وتقديمها للموافقة عليها.

- تحضير العمل  النهائي عن طريق تشغيل المعدات والبرمجيات اللازمة.

- التنسيق مع الوكالات الخارجية والخدمات الفنية ومصمم الويب والتسويق والطابعات والزملاء حسب الضرورة.

- المساهمة في جهود الفريق من خلال إنجاز المهام حسب الحاجة.

- إنشاء مجموعة كبيرة من الرسومات والتخطيطات للرسوم التوضيحية للمنتج وشعارات الشركة ومواقع الويب باستخدام البرامج.

- مراجعة التخطيطات النهائية واقتراح التحسينات عند الضرورة.

طريقة التسجيل 

- على من يرغب بالتسجيل تعبئة طلب من خلال الضغط ( هنا )

- الراتب الشهري مغرية على الجدارة.

- نوع التوظيف: عقد أول 3 أشهر من العام هو عقد تجريبي.

- دوام كامل.

- الموعد النهائي  للتسجيل يوم الإثنين: 04/04/2022.

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