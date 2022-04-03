اللئيم سباب.. وأحاديث الطعام

مر أعرابي برجل قد وضع بين يديه غداءه وهو يأكل، فقال: لو تعرضت له لعله يدعوني إلى الغداء.

فقال: السلام عليكم، فقال: كلمة مقولة. ثم طأطأ رأسه يأكل، فقال له الأعرابي: أما أني مررت بأهلك.

قَالَ: عليهم كان طريقك؟ قَالَ: وهم صالحون. قَالَ: كذلك خلفتهم. قَالَ: إن امرأتك حبلى. قَالَ: كذلك عهدتها. قَالَ: إنها ولدت غلامين. قَالَ: كذلك كانت أمها. قَالَ: مات أحدهما. قَالَ: ما كانت لتقوى على رضاع اثنين. قَالَ: ثم مات الآخر. قَالَ: ما كان ليبقى بعد أخيه. قَالَ: ثم ماتت الأم. قَالَ: ما كانت لتبقى بعد ولديها. قَالَ: ما أطيب طعامك. قَالَ: نفعه لغيرك. قَالَ: أف لك.. قَالَ: اللئيم سباب.

وقيل إن أعرابيًا كان يأكل ومعه بنوه، فجعلوا يأخذون اللحم من بين يديه فيقول لهم: يا بني، إن الله عز وجل يقول: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. ولأن تقولوا لي ألف مرة أف في كل مرة سبعون انتهاراً، أهون علي مما تفعلون.

وقد لزم أعرابيٌ سفيان بن عيينة حتى سمع منه ثلاثة آلاف حديث، ثم جاءه يودعه، فقال له سفيان: يا أعرابي، ما أعجبك من حديثنا؟ قال: ثلاثة أحاديث: حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحب الحلواء ويحب العسل، وحديثه عليه الصلاة والسلام: إذا حضر العشاء وحضرت الصلاة، فابدؤوا بالعشاء، وحديث عائشة عنه صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر.