مطلوب محاسب للعمل في جمعية بمدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن جمعية اتحاد الكنائس NECC بمدينة غزة تعلن فيه عن وظيفة محاسب للعمل في المكتب الرئيسي بغزة ، وذلك وفقاً لما يلي :

- المسمى الوظيفي: محاسب Accountant

- مكان العمل: المكتب الرئيسي - الرمال - غزة

- نوع العقد: دوام كامل - عقد محدد المدة

- مدة العقد: 12 شهرا قابلة للتمديد

المهام والمسؤوليات:

- إعداد كشوف المرتبات الشهرية لرواتب الموظفين والاحتفاظ بسجلات ضريبة الدخل وصندوق الادخار والتأمين على أن الموظفين يحصلون على رواتبهم في الوقت المناسب.

- مراجعة الفواتير الضريبية وطلبات الشراء والمستندات الداعمة الأخرى قبل تحضير سند الدفع.

- إعداد الشيكات والتحويلات الخاصة بمصروفات NECC وفقًا للإجراءات المالية لشركة NECC والتوقيع عليها من قبل الأشخاص المصرح لهم في الوقت المناسب.

- متابعة تسجيل الصرف وسداد القروض التعليمية وغيرها ومطابقتها مع السجلات المصرفية.

- إعداد سندات الدفع لمصاريف المكتب والفواتير ومدفوعات عقود الخدمة والمستندات المحاسبية الأخرى

- التأكد من مراجعة جميع سندات المحاسبة والموافقة عليها قبل إدخال البيانات في برنامج بيسان.

- التأكد من أن جميع البيانات المحاسبية مشفرة بشكل مناسب لـ BISAN.

- الإشراف على المحاسبة اليومية وإدارتها (BISAN) بما في ذلك تسجيل المعاملات في الوقت المناسب ، مع ضمان الأكواد التحليلية الصحيحة (رموز المشروع ، ورمز المراكز ، ومراكز التكلفة الأخرى).

- متابعة الحساب المؤقت والذمم الدائنة والمدينين وميزانيات المانحين بشكل يومي.

- الدعم في متابعة المهام والمسؤوليات المتعلقة بالعاملين المياومين على مستوى القاعدة بما في ذلك العقود والتعديل والتمديد وغيرها.

- إعداد التسوية المصرفية وتسوية الإيرادات واتخاذ الإجراءات التصحيحية إذا لزم الأمر كل شهر بحلول الرابع من الشهر التالي.

- استلام الإيرادات من المراكز والأفراد ومراجعة إيصالات قيدها في "دفتر النقدية".

- متابعة الجوانب المالية لإيرادات العيادات ومراكز التدريب والصيدليات.

- مراجعة إيداع الإيرادات في حسابات بنك NECC في الوقت المناسب من قبل موظف المصروفات النثرية بعد تدقيقها من قبل المسؤول المالي الأول.

- تحقق من قائمة الأصول الثابتة وحل التناقضات المحاسبية شهريًا.

- بعد أن أعد المساعد الإداري قوائم الأصول الثابتة ، راجعها المحاسب واعتمدها المسؤول المالي الأول ، بالإضافة إلى تسجيل الأصل الثابت الجديد على برنامج بيسان قبل ترحيل إيصال الدفع الخاص به.

- تحقق من المصروفات النثرية والمبالغ المستردة وتتبع الذمم المدينة والدائنة.

- إدارة المصروفات النثرية وكسب النقود كل شهر وفقًا لإرشادات NECC.

- إنشاء حساب موازنة جديد على بيسان بناءً على طلب كبير المسؤولين الماليين ومتابعة الرقابة على أنشطة ميزانية الهيئة والمانحين.

- دعم منسق المشروع وكبير المسؤولين الماليين في إعداد الميزانية لمقترحات المشاريع.

- حضور لجان فتح العطاءات لضمان التنافسية والجودة في العروض وتوثيق النتائج ومراقبة العطاءات التي تتم بالتنسيق مع منسق المشتريات لضمان إجراء العطاءات وفقًا لاتفاقية التعاون والقوانين المحلية.

- التأكد من الالتزام بالإرشادات الداخلية المتعلقة بمخاطر السرقة والسطو المسلح والفساد والاختلاس والأخطاء والخسائر.

- مساعدة المسؤول المالي الأول في إعداد الميزانية السنوية لـ NECC ، والتقارير المالية للمانحين ، وبيان المركز المالي وبيان الأنشطة.

- دعم أعضاء فريق الإدارة والمشروع والمشتريات في متابعة وتنفيذ اللوائح المحاسبية الحالية والتأكد من التزام جميع الموظفين الإداريين بإجراءات المنظمة.

- إعداد التقارير المالية للمانحين في الوقت المناسب بناءً على طلبات المسؤول المالي الأول.

- تفاعل مع المراجعين الخارجيين في استكمال عمليات التدقيق والعمل معهم عن كثب عند الطلب.

- ترجمة المستندات المحاسبية وكتابة الرسائل وإرسالها عند الحاجة.

- ضمان الإغلاق الشهري المحاسبي الكامل في الوقت المناسب والإغلاق السنوي.

- احتفظ بملفات المدفوعات النقدية والتسويات المصرفية وجميع المستندات المالية الأخرى كما هو مطلوب (نسخ مطبوعة أو نسخ إلكترونية) في الوقت المناسب.

- إعداد جداول الدوام الشهرية للموظفين في الوقت المحدد.

- تغطية مسؤول مالي كبير عند غيابهم.

- مساعدة المسؤول المالي الأول في المسائل المتعلقة بالمحاسبة.

مؤهلات الوظيفة

- درجة بكالوريوس العلوم في المحاسبة أو الإدارة المالية أو الإدارة أو في مجال ذي صلة.

- معرفة الإجراءات الإدارية والمحاسبة والمالية.

- المعرفة بالمحاسبة والتمويل ومسك الدفاتر والأرشفة.

- تعتبر معرفة إرشادات المانحين (الاتحاد الأوروبي واليونيسيف والجهات المانحة الأخرى) ميزة.

- معرفة جيدة بمتابعة الميزانية.

- معرفة ممتازة بإعداد التقارير المالية.

- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال التمويل و / أو المحاسبة ذات الصلة.

- الخبرة في العمل مع برنامج المحاسبة BISAN ميزة إضافية.

- خبرة في إدارة البنوك والنقدية والمحاسبة المناسبة.

- خبرة جيدة في إدارة الميزانية والميزانية.

- يفضل خبرة سابقة في العمل في المنظمات غير الحكومية.

- معرفة ممتازة بدورة المشروع والمشتريات.

- سريع التعلم والقدرة على العمل تحت الضغط.

- يجيد اللغتين العربية والإنجليزية تحدثا وكتابة.

- إجادة مهارات الكمبيوتر في MS-Office (Word ، PowerPoint والإنترنت ، أمر Excel)

طريقة التسجيل

- يجب على المتقدمين إظهار رغبتهم عن طريق إرسال خطاب الغلاف والسير الذاتية المحدثة إلى الببريد الالكتروني التالي:

[email protected]

- ملاحظة: يرجى إرسال بريد إلكتروني مع موضوع (Accountant - اسم المرشح).

- الموعد النهائي لتقديم الطلبات هو 6 أبريل 2022 الساعة 01:00 مساءً.

- سيتم الاتصال فقط قائمة المرشحين المختصرة.