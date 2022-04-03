مطلوب محاسب للعمل في جمعية بمدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن جمعية اتحاد الكنائس NECC بمدينة غزة تعلن فيه عن وظيفة محاسب للعمل في المكتب الرئيسي بغزة ، وذلك وفقاً لما يلي :
- المسمى الوظيفي: محاسب Accountant
- مكان العمل: المكتب الرئيسي - الرمال - غزة
- نوع العقد: دوام كامل - عقد محدد المدة
- مدة العقد: 12 شهرا قابلة للتمديد
المهام والمسؤوليات:
- إعداد كشوف المرتبات الشهرية لرواتب الموظفين والاحتفاظ بسجلات ضريبة الدخل وصندوق الادخار والتأمين على أن الموظفين يحصلون على رواتبهم في الوقت المناسب.
- مراجعة الفواتير الضريبية وطلبات الشراء والمستندات الداعمة الأخرى قبل تحضير سند الدفع.
- إعداد الشيكات والتحويلات الخاصة بمصروفات NECC وفقًا للإجراءات المالية لشركة NECC والتوقيع عليها من قبل الأشخاص المصرح لهم في الوقت المناسب.
- متابعة تسجيل الصرف وسداد القروض التعليمية وغيرها ومطابقتها مع السجلات المصرفية.
- إعداد سندات الدفع لمصاريف المكتب والفواتير ومدفوعات عقود الخدمة والمستندات المحاسبية الأخرى
- التأكد من مراجعة جميع سندات المحاسبة والموافقة عليها قبل إدخال البيانات في برنامج بيسان.
- التأكد من أن جميع البيانات المحاسبية مشفرة بشكل مناسب لـ BISAN.
- الإشراف على المحاسبة اليومية وإدارتها (BISAN) بما في ذلك تسجيل المعاملات في الوقت المناسب ، مع ضمان الأكواد التحليلية الصحيحة (رموز المشروع ، ورمز المراكز ، ومراكز التكلفة الأخرى).
- متابعة الحساب المؤقت والذمم الدائنة والمدينين وميزانيات المانحين بشكل يومي.
- الدعم في متابعة المهام والمسؤوليات المتعلقة بالعاملين المياومين على مستوى القاعدة بما في ذلك العقود والتعديل والتمديد وغيرها.
- إعداد التسوية المصرفية وتسوية الإيرادات واتخاذ الإجراءات التصحيحية إذا لزم الأمر كل شهر بحلول الرابع من الشهر التالي.
- استلام الإيرادات من المراكز والأفراد ومراجعة إيصالات قيدها في "دفتر النقدية".
- متابعة الجوانب المالية لإيرادات العيادات ومراكز التدريب والصيدليات.
- مراجعة إيداع الإيرادات في حسابات بنك NECC في الوقت المناسب من قبل موظف المصروفات النثرية بعد تدقيقها من قبل المسؤول المالي الأول.
- تحقق من قائمة الأصول الثابتة وحل التناقضات المحاسبية شهريًا.
- بعد أن أعد المساعد الإداري قوائم الأصول الثابتة ، راجعها المحاسب واعتمدها المسؤول المالي الأول ، بالإضافة إلى تسجيل الأصل الثابت الجديد على برنامج بيسان قبل ترحيل إيصال الدفع الخاص به.
- تحقق من المصروفات النثرية والمبالغ المستردة وتتبع الذمم المدينة والدائنة.
- إدارة المصروفات النثرية وكسب النقود كل شهر وفقًا لإرشادات NECC.
- إنشاء حساب موازنة جديد على بيسان بناءً على طلب كبير المسؤولين الماليين ومتابعة الرقابة على أنشطة ميزانية الهيئة والمانحين.
- دعم منسق المشروع وكبير المسؤولين الماليين في إعداد الميزانية لمقترحات المشاريع.
- حضور لجان فتح العطاءات لضمان التنافسية والجودة في العروض وتوثيق النتائج ومراقبة العطاءات التي تتم بالتنسيق مع منسق المشتريات لضمان إجراء العطاءات وفقًا لاتفاقية التعاون والقوانين المحلية.
- التأكد من الالتزام بالإرشادات الداخلية المتعلقة بمخاطر السرقة والسطو المسلح والفساد والاختلاس والأخطاء والخسائر.
- مساعدة المسؤول المالي الأول في إعداد الميزانية السنوية لـ NECC ، والتقارير المالية للمانحين ، وبيان المركز المالي وبيان الأنشطة.
- دعم أعضاء فريق الإدارة والمشروع والمشتريات في متابعة وتنفيذ اللوائح المحاسبية الحالية والتأكد من التزام جميع الموظفين الإداريين بإجراءات المنظمة.
- إعداد التقارير المالية للمانحين في الوقت المناسب بناءً على طلبات المسؤول المالي الأول.
- تفاعل مع المراجعين الخارجيين في استكمال عمليات التدقيق والعمل معهم عن كثب عند الطلب.
- ترجمة المستندات المحاسبية وكتابة الرسائل وإرسالها عند الحاجة.
- ضمان الإغلاق الشهري المحاسبي الكامل في الوقت المناسب والإغلاق السنوي.
- احتفظ بملفات المدفوعات النقدية والتسويات المصرفية وجميع المستندات المالية الأخرى كما هو مطلوب (نسخ مطبوعة أو نسخ إلكترونية) في الوقت المناسب.
- إعداد جداول الدوام الشهرية للموظفين في الوقت المحدد.
- تغطية مسؤول مالي كبير عند غيابهم.
- مساعدة المسؤول المالي الأول في المسائل المتعلقة بالمحاسبة.
مؤهلات الوظيفة
- درجة بكالوريوس العلوم في المحاسبة أو الإدارة المالية أو الإدارة أو في مجال ذي صلة.
- معرفة الإجراءات الإدارية والمحاسبة والمالية.
- المعرفة بالمحاسبة والتمويل ومسك الدفاتر والأرشفة.
- تعتبر معرفة إرشادات المانحين (الاتحاد الأوروبي واليونيسيف والجهات المانحة الأخرى) ميزة.
- معرفة جيدة بمتابعة الميزانية.
- معرفة ممتازة بإعداد التقارير المالية.
- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال التمويل و / أو المحاسبة ذات الصلة.
- الخبرة في العمل مع برنامج المحاسبة BISAN ميزة إضافية.
- خبرة في إدارة البنوك والنقدية والمحاسبة المناسبة.
- خبرة جيدة في إدارة الميزانية والميزانية.
- يفضل خبرة سابقة في العمل في المنظمات غير الحكومية.
- معرفة ممتازة بدورة المشروع والمشتريات.
- سريع التعلم والقدرة على العمل تحت الضغط.
- يجيد اللغتين العربية والإنجليزية تحدثا وكتابة.
- إجادة مهارات الكمبيوتر في MS-Office (Word ، PowerPoint والإنترنت ، أمر Excel)
طريقة التسجيل
- يجب على المتقدمين إظهار رغبتهم عن طريق إرسال خطاب الغلاف والسير الذاتية المحدثة إلى الببريد الالكتروني التالي:
- ملاحظة: يرجى إرسال بريد إلكتروني مع موضوع (Accountant - اسم المرشح).
- الموعد النهائي لتقديم الطلبات هو 6 أبريل 2022 الساعة 01:00 مساءً.
- سيتم الاتصال فقط قائمة المرشحين المختصرة.