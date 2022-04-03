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مستشفى حيفا الخيري يعلن عن عدد من الوظائف الشاغرة

03 ابريل 2022 . الساعة 10:35 بتوقيت القدس
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إعلان توظيف صادر عن جمعية مركز حيفا الطبي الخيري (مستشفى حيفا الخيري ) بمدينة غزة  يعلن فيه عن حاجتها لشغل عدة وظائف وذلك على بند العقود، للعمل لدى الجمعية والمستشفى بمدينة غزة، وذلك حسب المؤهلات والشروط التالية:

أولاً: محاسب: عدد (1) 

- مكان العمل: جمعية مركز حيفا الطبي الخيري 

- فترة العمل: 6 شهور قابلة للتمديد حسب توفر التمويل 

- نظام التعاقد :- عقد عمل محدود المدة .

- المؤهل العلمي المطلوب:      بكالوريوس كحد ادنى في مجال التخصص

ثانياً : ممرض : عدد (5) 

- مكان العمل: جمعية مركز حيفا الطبي الخيري (مستشفى حيفا الخيري )

- فترة العمل: تحدد حسب نظام التعاقد وكفاءة الموظف . 

- نظام التعاقد :- عدد (1) بنظام عقد العمل محدود المدة / عدد (4) بنظام عقد عمل المياومة نظام الكول .

- المؤهل العلمي المطلوب:      بكالوريوس كحد ادنى في مجال التخصص + مزاولة مهنة 

ثالثاً : فني عمليات : عدد (2) 

- مكان العمل: جمعية مركز حيفا الطبي الخيري (مستشفى حيفا الخيري )

- فترة العمل: تحدد حسب نظام التعاقد وكفاءة الموظف . 

- نظام التعاقد :- بنظام عقد عمل المياومة نظام الكول .

- المؤهل العلمي المطلوب:      دبلوم في مجال التخصص + مزاولة مهنة

رابعاً  : فني تخدير : عدد (2) 

- مكان العمل: جمعية مركز حيفا الطبي الخيري (مستشفى حيفا الخيري )

- فترة العمل: تحدد حسب نظام التعاقد وكفاءة الموظف . 

- نظام التعاقد :- بنظام عقد عمل المياومة نظام الكول .

- المؤهل العلمي المطلوب:      دبلوم في مجال التخصص + مزاولة مهنة

خامساً  : اخصائي تحاليل طبية : عدد (2) 

- مكان العمل: جمعية مركز حيفا الطبي الخيري (مستشفى حيفا الخيري)

- فترة العمل: تحدد حسب نظام التعاقد وكفاءة الموظف . 

- نظام التعاقد :- بنظام عقد عمل المياومة نظام الكول  او عقد العمل محدود المدة

- المؤهل العلمي المطلوب:      بكالوريوس في مجال التخصص + مزاولة مهنة

سادساً  : اخصائي بصريات : عدد (4) 

- مكان العمل: جمعية مركز حيفا الطبي الخيري (مستشفى حيفا الخيري)

- فترة العمل: تحدد حسب نظام التعاقد وكفاءة الموظف . 

- نظام التعاقد :- بنظام عقد عمل المياومة نظام الكول  او عقد العمل محدود المدة

- المؤهل العلمي المطلوب:      بكالوريوس في مجال التخصص + مزاولة مهنة

سابعاً  : سكرتارية : عدد (2) 

- مكان العمل: جمعية مركز حيفا الطبي الخيري (مستشفى حيفا الخيري )

- فترة العمل: تحدد حسب نظام التعاقد وكفاءة الموظف . 

- نظام التعاقد :- بنظام عقد عمل المياومة نظام الكول  او عقد العمل محدود المدة

- المؤهل العلمي المطلوب:      بكالوريوس أو دبلوم  في مجال التخصص او أي مجال ذو علاقة 

ثامناً  : اخصائي تصوير طبي  : عدد (2) 

- مكان العمل: جمعية مركز حيفا الطبي الخيري (مستشفى حيفا الخيري )

- فترة العمل: تحدد حسب نظام التعاقد وكفاءة الموظف . 

- نظام التعاقد :- بنظام عقد عمل المياومة (نظام الكول ) 

- المؤهل العلمي المطلوب:  بكالوريوس  في مجال التخصص +  مزاولة مهنة

على أن تتوفر بالمتقدم/ة للوظائف السابقة الشروط التالية:

• معرفة في اللغة الإنجليزية 

• القدره علي العمل ضمن فريق عمل 

• القدرة علي تحمل ضغوط العمل 

• القدرة علي إدارة الوقت 

• خبرة سابقة لا تقل عن سنتين في العمل بنفس المجال 

• القدرة علي استعمال البرامج ذات العلاقة بالتخصص ان وجدت 

• القدرة علي استعمال برامج الاوفيس 

طريقة التسجيل 

- تقدم الطلبات المستوفاة للشروط فقط من خلال الرابط التالي : 

https://forms.gle/TbEqt5jzJnj5cqG39

- يبدأ استقبال الطلبات اعتباراً من يوم السبت الموافق 2022/04/02 وحتى يوم الخميس  الموافق 2022/04/14علماً بانه سيتم استثناء أي طلب غير مستوفي للشروط ومستكمل للبيانات.

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#توظيف #وظيفة #شاغر

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