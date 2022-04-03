مستشفى حيفا الخيري يعلن عن عدد من الوظائف الشاغرة

إعلان توظيف صادر عن جمعية مركز حيفا الطبي الخيري (مستشفى حيفا الخيري ) بمدينة غزة يعلن فيه عن حاجتها لشغل عدة وظائف وذلك على بند العقود، للعمل لدى الجمعية والمستشفى بمدينة غزة، وذلك حسب المؤهلات والشروط التالية:
أولاً: محاسب: عدد (1)
- مكان العمل: جمعية مركز حيفا الطبي الخيري
- فترة العمل: 6 شهور قابلة للتمديد حسب توفر التمويل
- نظام التعاقد :- عقد عمل محدود المدة .
- المؤهل العلمي المطلوب: بكالوريوس كحد ادنى في مجال التخصص
ثانياً : ممرض : عدد (5)
- مكان العمل: جمعية مركز حيفا الطبي الخيري (مستشفى حيفا الخيري )
- فترة العمل: تحدد حسب نظام التعاقد وكفاءة الموظف .
- نظام التعاقد :- عدد (1) بنظام عقد العمل محدود المدة / عدد (4) بنظام عقد عمل المياومة نظام الكول .
- المؤهل العلمي المطلوب: بكالوريوس كحد ادنى في مجال التخصص + مزاولة مهنة
ثالثاً : فني عمليات : عدد (2)
- مكان العمل: جمعية مركز حيفا الطبي الخيري (مستشفى حيفا الخيري )
- فترة العمل: تحدد حسب نظام التعاقد وكفاءة الموظف .
- نظام التعاقد :- بنظام عقد عمل المياومة نظام الكول .
- المؤهل العلمي المطلوب: دبلوم في مجال التخصص + مزاولة مهنة
رابعاً : فني تخدير : عدد (2)
- مكان العمل: جمعية مركز حيفا الطبي الخيري (مستشفى حيفا الخيري )
- فترة العمل: تحدد حسب نظام التعاقد وكفاءة الموظف .
- نظام التعاقد :- بنظام عقد عمل المياومة نظام الكول .
- المؤهل العلمي المطلوب: دبلوم في مجال التخصص + مزاولة مهنة
خامساً : اخصائي تحاليل طبية : عدد (2)
- مكان العمل: جمعية مركز حيفا الطبي الخيري (مستشفى حيفا الخيري)
- فترة العمل: تحدد حسب نظام التعاقد وكفاءة الموظف .
- نظام التعاقد :- بنظام عقد عمل المياومة نظام الكول او عقد العمل محدود المدة
- المؤهل العلمي المطلوب: بكالوريوس في مجال التخصص + مزاولة مهنة
سادساً : اخصائي بصريات : عدد (4)
- مكان العمل: جمعية مركز حيفا الطبي الخيري (مستشفى حيفا الخيري)
- فترة العمل: تحدد حسب نظام التعاقد وكفاءة الموظف .
- نظام التعاقد :- بنظام عقد عمل المياومة نظام الكول او عقد العمل محدود المدة
- المؤهل العلمي المطلوب: بكالوريوس في مجال التخصص + مزاولة مهنة
سابعاً : سكرتارية : عدد (2)
- مكان العمل: جمعية مركز حيفا الطبي الخيري (مستشفى حيفا الخيري )
- فترة العمل: تحدد حسب نظام التعاقد وكفاءة الموظف .
- نظام التعاقد :- بنظام عقد عمل المياومة نظام الكول او عقد العمل محدود المدة
- المؤهل العلمي المطلوب: بكالوريوس أو دبلوم في مجال التخصص او أي مجال ذو علاقة
ثامناً : اخصائي تصوير طبي : عدد (2)
- مكان العمل: جمعية مركز حيفا الطبي الخيري (مستشفى حيفا الخيري )
- فترة العمل: تحدد حسب نظام التعاقد وكفاءة الموظف .
- نظام التعاقد :- بنظام عقد عمل المياومة (نظام الكول )
- المؤهل العلمي المطلوب: بكالوريوس في مجال التخصص + مزاولة مهنة
على أن تتوفر بالمتقدم/ة للوظائف السابقة الشروط التالية:
• معرفة في اللغة الإنجليزية
• القدره علي العمل ضمن فريق عمل
• القدرة علي تحمل ضغوط العمل
• القدرة علي إدارة الوقت
• خبرة سابقة لا تقل عن سنتين في العمل بنفس المجال
• القدرة علي استعمال البرامج ذات العلاقة بالتخصص ان وجدت
• القدرة علي استعمال برامج الاوفيس
طريقة التسجيل
- تقدم الطلبات المستوفاة للشروط فقط من خلال الرابط التالي :
https://forms.gle/TbEqt5jzJnj5cqG39
- يبدأ استقبال الطلبات اعتباراً من يوم السبت الموافق 2022/04/02 وحتى يوم الخميس الموافق 2022/04/14علماً بانه سيتم استثناء أي طلب غير مستوفي للشروط ومستكمل للبيانات.