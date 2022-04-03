مستشفى حيفا الخيري يعلن عن عدد من الوظائف الشاغرة

إعلان توظيف صادر عن جمعية مركز حيفا الطبي الخيري (مستشفى حيفا الخيري ) بمدينة غزة يعلن فيه عن حاجتها لشغل عدة وظائف وذلك على بند العقود، للعمل لدى الجمعية والمستشفى بمدينة غزة، وذلك حسب المؤهلات والشروط التالية:

أولاً: محاسب: عدد (1)

- مكان العمل: جمعية مركز حيفا الطبي الخيري

- فترة العمل: 6 شهور قابلة للتمديد حسب توفر التمويل

- نظام التعاقد :- عقد عمل محدود المدة .

- المؤهل العلمي المطلوب: بكالوريوس كحد ادنى في مجال التخصص

ثانياً : ممرض : عدد (5)

- مكان العمل: جمعية مركز حيفا الطبي الخيري (مستشفى حيفا الخيري )

- فترة العمل: تحدد حسب نظام التعاقد وكفاءة الموظف .

- نظام التعاقد :- عدد (1) بنظام عقد العمل محدود المدة / عدد (4) بنظام عقد عمل المياومة نظام الكول .

- المؤهل العلمي المطلوب: بكالوريوس كحد ادنى في مجال التخصص + مزاولة مهنة

ثالثاً : فني عمليات : عدد (2)

- مكان العمل: جمعية مركز حيفا الطبي الخيري (مستشفى حيفا الخيري )

- فترة العمل: تحدد حسب نظام التعاقد وكفاءة الموظف .

- نظام التعاقد :- بنظام عقد عمل المياومة نظام الكول .

- المؤهل العلمي المطلوب: دبلوم في مجال التخصص + مزاولة مهنة

رابعاً : فني تخدير : عدد (2)

- مكان العمل: جمعية مركز حيفا الطبي الخيري (مستشفى حيفا الخيري )

- فترة العمل: تحدد حسب نظام التعاقد وكفاءة الموظف .

- نظام التعاقد :- بنظام عقد عمل المياومة نظام الكول .

- المؤهل العلمي المطلوب: دبلوم في مجال التخصص + مزاولة مهنة

خامساً : اخصائي تحاليل طبية : عدد (2)

- مكان العمل: جمعية مركز حيفا الطبي الخيري (مستشفى حيفا الخيري)

- فترة العمل: تحدد حسب نظام التعاقد وكفاءة الموظف .

- نظام التعاقد :- بنظام عقد عمل المياومة نظام الكول او عقد العمل محدود المدة

- المؤهل العلمي المطلوب: بكالوريوس في مجال التخصص + مزاولة مهنة

سادساً : اخصائي بصريات : عدد (4)

- مكان العمل: جمعية مركز حيفا الطبي الخيري (مستشفى حيفا الخيري)

- فترة العمل: تحدد حسب نظام التعاقد وكفاءة الموظف .

- نظام التعاقد :- بنظام عقد عمل المياومة نظام الكول او عقد العمل محدود المدة

- المؤهل العلمي المطلوب: بكالوريوس في مجال التخصص + مزاولة مهنة

سابعاً : سكرتارية : عدد (2)

- مكان العمل: جمعية مركز حيفا الطبي الخيري (مستشفى حيفا الخيري )

- فترة العمل: تحدد حسب نظام التعاقد وكفاءة الموظف .

- نظام التعاقد :- بنظام عقد عمل المياومة نظام الكول او عقد العمل محدود المدة

- المؤهل العلمي المطلوب: بكالوريوس أو دبلوم في مجال التخصص او أي مجال ذو علاقة

ثامناً : اخصائي تصوير طبي : عدد (2)

- مكان العمل: جمعية مركز حيفا الطبي الخيري (مستشفى حيفا الخيري )

- فترة العمل: تحدد حسب نظام التعاقد وكفاءة الموظف .

- نظام التعاقد :- بنظام عقد عمل المياومة (نظام الكول )

- المؤهل العلمي المطلوب: بكالوريوس في مجال التخصص + مزاولة مهنة

على أن تتوفر بالمتقدم/ة للوظائف السابقة الشروط التالية:

• معرفة في اللغة الإنجليزية

• القدره علي العمل ضمن فريق عمل

• القدرة علي تحمل ضغوط العمل

• القدرة علي إدارة الوقت

• خبرة سابقة لا تقل عن سنتين في العمل بنفس المجال

• القدرة علي استعمال البرامج ذات العلاقة بالتخصص ان وجدت

• القدرة علي استعمال برامج الاوفيس

طريقة التسجيل

- تقدم الطلبات المستوفاة للشروط فقط من خلال الرابط التالي :

https://forms.gle/TbEqt5jzJnj5cqG39

- يبدأ استقبال الطلبات اعتباراً من يوم السبت الموافق 2022/04/02 وحتى يوم الخميس الموافق 2022/04/14علماً بانه سيتم استثناء أي طلب غير مستوفي للشروط ومستكمل للبيانات.