الطقس: انخفاض درجات الحرارة بشكل طفيف مع بقاء الجو دافئاً

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن تنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف اليوم الأحد، مع بقاء الجو دافئاً، وتغطي السماء كميات كبيرة من السحب العالية بحيث يكون الطقس غالباً غائم ،ويسود خلال النهار جو خماسيني ليلاً يصبح الجو مائلا للبرودة، والرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

وغدًا الإثنين، يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة التي تكون ضمن المعدلات السنوية لشهر أبريل، وتبقى كميات كبيرة من السحب تغطي السماء الفلسطينية نهاراً وليلاً مع بقاء الجو دافئاً إلى شديد الدفء ليلًا يسود جو بارد نسبي، والرياح تكون غريبة إلى شمالية غربية.

والثلاثاء المقبل، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تكون أعلى من المعدل السنوي العام بنحو السبعة درجات مئوية، ويسود خلال ساعات النهار جو حار نسبي إلى حار، ويسود في المناطق الغورية جو حار جداً، والرياح تكون شرقية إلى جنوبية شرقية.

المصدر / فلسطين أون لاين