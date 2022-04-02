النخالة: العدو إلى زوال والآتي أعظم

نعى الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين زياد النخالة شهداء جنين الذين ارتقوا فجر أمس.

وقال النخالة في كلمة له مساء اليوم السبت: "إن مجاهدينا يسجلون أروع نماذج التضحية والبطولة في الضفة الغربية ويرسمون ملامح مستقبلنا بعيداً عن قمم التطبيع وعلينا أن نحفظ وصايا الشهداء ونكمل مسيرتهم وإنّ نصر الله قادم لا محالة".

وأضاف: "علينا أن نحفظ وصايا الشهداء ونكمل مسيرتهم وإنّ نصر الله قادم لا محالة وعهدنا أن نكمل الطريق حتى تحرير القدس"

وأوضح النخالة أن الشهداء جمعوا بين آيتين، آية القتال وآية الصيام في شهرِ رمضان المبارك الذي كتب فيه علينا الصيام كما كتب علينا القتال.

لفت إلى أنه "في ظلال الذكرى العشرين لمعركة مخيم جنين الكبرى، ستبقى المعركة شاهداً على بطولات الشعب الفلسطيني ومقاتليه".

وقال النخالة: "امتداداً من النقب إلى الخضيرة إلى تل أبيب إلى عرابة وكمين المواجهة الدامي الذي أصيب فيه العديد من جنود الاحتلال، هي مسيرة شعبٍ اختار الجهاد طريقاً للحرية وطريقاً الى القدس وكل فلسطين".

وأضاف: "بالأمس القريب كان ضياء وكان أبناء النقب وأُم الفحم واليوم سيف وخليل وصائب فالآتي أعظم طالما لدينا أمثال هؤلاء الفرسان، الذين يحولون بإرادتهم ودمائهم أيامنا الحزينة إلى أيام عز وانتصار".

وتابع: "فلنحفظ وصايا الشهداء ونكمل مسيرتهم، وبكل ما نملك من ايمان مطلق بان نصر الله قادم لا محالة بإذن الله".

المصدر / فلسطين أون لاين