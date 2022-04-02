هنية يهاتف النخالة مهنئًا برمضان ومعزيًا بشهداء جنين

هاتف إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" عصر اليوم، زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، مقدما له ولحركة الجهاد التهنئة بشهر رمضان المبارك، ومعزيا بشهداء جنين.

وقال بيان نشره موقع حركة "حماس": "وجه هنية التحية لأبناء شعبنا الفلسطيني في كل أماكن وجوده، وخاصة في جنين التي ارتقى منها الشهداء صباح هذا اليوم في مواجهة مفتوحة مع المحتلين، وقد أوقعوا في العدو الجراح الغائرة".

وتابع: "قدم هنية للنخالة وللمجاهدين في سرايا القدس وللعوائل التعازي بالشهداء الذين ارتقوا اليوم"، معتبرًا أن شعبنا الفلسطيني يحكم صياغة الواقع ويصوب الأمور باتجاهاتها الصحيحة، ويعيد أصل الرواية بأنه شعب تحت الاحتلال من حقه المقاومة.

وأضاف هنية: "هذا الاحتلال يجب أن يزول، فهذه أرضنا، وهذه قدسنا، فيما من يطبعون ويعقدون الاجتماعات على أرض فلسطين ليس من يقررون مصيرها".

كما وجه رئيس حركة حماس التحية والتهنئة للأسرى في سجون الاحتلال، مؤكدًا أنهم على رأس أولويات المقاومة حتى تحريرهم بإذن الله.

وأكد هنية والنخالة استمرار وتعزيز التنسيق في السياسة والميدان، ومع كل فصائل شعبنا من أجل التصدي لقوات الاحتلال، والدفاع عن شعبنا وحقوقه، وفق البيان.

المصدر / فلسطين أون لاين