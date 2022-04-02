هنية يهاتف عائلة الشهيد أحمد الأطرش

هاتف إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، عائلة الشهيد أحمد يونس الأطرش الذي ارتقى أمس برصاص الاحتلال خلال مواجهات في شارع الشلالة بمدينة الخليل.

وتقدم رئيس الحركة بالتعازي الحارة لعائلة الأطرش المجاهدة، ولذوي الشهيد الذي أمضى عشر سنوات في سجون الاحتلال قبل تحرره، مؤكدًا أن دماءه ودماء كل شهداء فلسطين هي على طريق تحرير الأرض والمقدسات من دنس الاحتلال.

وشدد هنية على أن أبناء الشعب الفلسطيني المنتفض في الضفة والقدس سيواصلون المسير، ولن يقفوا صامتين في وجه العنجهية الصهيونية.

المصدر / فلسطين أون لاين