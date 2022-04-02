مواجهات مع قوات الاحتلال في كفر قدوم

اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، عصر اليوم السبت، عقب انطلاق المسيرة الشعبية الأسبوعية المناهضة للاستيطان في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية.

وانطلقت المسيرة من مسجد عمر بن الخطاب وسط كفر قدوم، وتوجهت لمدخل القرية الغربي المغلق، واندلعت على إثرها المواجهات أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين.

وأحرق الشبان الإطارات المطاطية وألقوا الحجارة صوب قوات الاحتلال، التي لاحقت الشبان وحاولت نصب الكمائن لاعتقالهم.

ومنذ مطلع يوليو تموز عام 2011، تشهد كفر قدوم يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع مسيرات مطالبة بفتح شارع القرية الذي أغلقته قوات الاحتلال خلال انتفاضة الأقصى عام 2003م.

وتتخلل المسيرة مواجهات عنيفة تطلق فيها قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز السام صوب المواطنين، ما أدى لإصابة واعتقال المئات من أبناء القرية عبر سنوات.

وتكمن أهمية مدخل القرية في أنه ممر يربط بين كفر قدوم ومحيطها من القرى والبلدات الفلسطينية، ما تسبب بمعاناة كبيرة للمواطنين بعد إغلاقه.

وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة يوم الجمعة مسيرات منددة بالاستيطان ورافضة لسياسات الاحتلال التنكيلية بأبناء شعبنا.

مصادر محلية: شبان يشعلون الإطارات المطاطية خلال المواجهات مقابل مستوطنةٍ عند أطراف قرية كفر قدوم شرق قلقيلية pic.twitter.com/dLaaG5WFi8 — فلسطين أون لاين (@pl24online) April 2, 2022

المصدر / فلسطين أون لاين