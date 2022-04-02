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حزب مغربي يطرد أحد أعضائه لمشاركته في مباراة "تطبيعية"

02 ابريل 2022 . الساعة 17:29 بتوقيت القدس
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أعلن الحزب الاشتراكي الموحد في المغرب، عن طرد أحد أعضائه بسبب مشاركته في مباراة كرة قدم ودية ضد فريق إسرائيلي.

وقال فرع الحزب في منطقة آسفي التابعة لمراكش غرب البلاد، في بيان، إنه "على إثر ما أقدم عليه عضو الحزب عبد اللطيف أزريع عبر مشاركته في مباراة تطبيعية نظمها فرع العصبة الجهوية فقد تقرر الإعلان عن طرده من الحزب تبعاً للمواد القانونية".

وأشار البيان، إلى أن "ما أقدم عليه أزريع يتنافى مع القيم والمبادئ الثابتة للحزب في دعم القضية الفلسطينية، ويمثل انحرافا خطيرا عن توجيهات الحزب".

وجدد الحزب إدانته واستنكاره لكل أشكال التطبيع مع "الكيان العنصري"، معتبرا أن ما قام به أزريع هو سلوك أرعن، ولا يمثل إلا نفسه ومن قام على دعوة الفريق الإسرائيلي.

وأضاف: "هذا السلوك لا يمثل آسفي ولا سكانها، بل يمثل فقط أصحاب الدعوة وهذه الهرولة نحو التطبيع الصهيوني".

وتابع: "نرفض كل أشكال التطبيع مع الكيان تحت أي ذريعة أو مسمى سواء كان ثقافيا أو تربويا أو حتى رياضيا".

والأسبوع الماضي، دارت مباراة كرة قدم ودية بين فريق إسرائيلي وآخر من مدينة آسفي ضم لاعبين قدامى وممثلين لجمعيات رياضية بالإقليم، إضافة إلى أعضاء من فرع آسفي لعصبة كرة القدم الجهوية، المنظم للمقابلة الكروية، والداعي للفريق الإسرائيلي، بحسب ما ذكر موقع "عربي 21".

ويعتبر "الاشتراكي الموحد" من الأحزاب المعارضة لتطبيع العلاقات بين الرباط ودولة الاحتلال.

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المصدر / وكالات
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#المغرب #دولة الاحتلال #التطبيع

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