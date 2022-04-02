بدران: المقاومة في الضفة فاجأت الاحتلال ونتوقع المزيد في رمضان

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران، أن المقاومة في الضفة الغربية فاجأت الاحتلال، مشيراً إلى أن "الاحتلال بات يعيش حالة من الارتباك لأنه لم يتوقع هذه الحالة من المقاومة".

وتوقع بدران في حديث تلفزيوني اليوم، أن تذهب الأمور إلى مزيد من المقاومة والاشتباك مع الاحتلال خلال شهر رمضان.

وأشار إلى أن الاحتلال سيتفاجئ في كل مرة من المقاومة التي يبديها الشعب الفلسطيني، وخاصة في الضفة الغربية.

ونبه بدران إلى أن أحد أهم عناصر القوة في مدينة جنين، هو وحدة الموقف الوطني لدى فصائل المقاومة كافة، وهذا يجعل الإنجاز أكثراً وضوحاً.

ووثق التقرير الذي يصدره مركز معلومات فلسطين "معطى" عن أعمال المقاومة لشهر مارس، استشهاد 20 مواطناً، ومقتل 12 إسرائيلياً وإصابة 64 آخرين في عمليات للمقاومة.

وأفاد "معطى" أن مجموع العمليات التي جرى رصدها خلال الشهر بلغ (821) عملاً مقاوماً.

وحسب التقرير فلم تشهد الضفة والداخل المحتل هذا العدد من الخسائر البشرية لدى الاحتلال خلال شهر واحد منذ عام 2017م.

ورصد تقرير معطى تنفيذ 52 عملية إطلاق نار واشتباك مسلح مع قوات الاحتلال، 25 عملية منها وقعت في جنين.

وشهدت الضفة والقدس 255 عملية إلقاء حجارة تجاه الاحتلال والمستوطنين.

ورصد مركز معطى 28 عملية إلقاء زجاجات حارقة، و296 مواجهة بأشكال متعددة.

المصدر / فلسطين أون لاين