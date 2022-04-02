خلال مارس.. 20 شهيداً ومقتل 12 إسرائيلياً في 821 عملاً مقاوماً

رصد تقرير فلسطيني تصاعد عمليات المقاومة للاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل في شهر مارس/ آذار الماضي بشكل كبير ومؤثر.

وفي حصيلة هي الأعلى خلال شهر واحد منذ عام 2017، وثق التقرير الصادر اليوم السبت، عن مركز معلومات فلسطين "معطى"، استشهاد 20 مواطناً، ومقتل 12 إسرائيلياً وإصابة 64 آخرين في عمليات للمقاومة.

وأفاد "معطى" في تقريره عن أعمال المقاومة لشهر مارس، أن مجموع العمليات التي جرى رصدها خلال الشهر بلغ (821) عملاً مقاوماً.

وحسب التقرير فلم تشهد الضفة والداخل المحتل هذا العدد من الخسائر البشرية لدى الاحتلال خلال شهر واحد منذ عام 2017.

ورصد تقرير "معطى"، تنفيذ 52 عملية إطلاق نار واشتباك مسلح مع قوات الاحتلال، 25 عملية منها وقعت في جنين.

ونفذ الأسير المحرر الشهيد ضياء حمارشة، من يعبد في جنين أبرز العمليات المسلحة، حيث هاجم المستوطنين في منطقتي "بني براك " و"رمات غان" بـ (تل أبيب)، وأسفرت العملية عن مقتل 5 إسرائيليين وجرح 12 آخرين، قبل أن يستشهد.

كما نفذ الشهيدان إبراهيم اغبارية وأيمن اغبارية، من أم الفحم عملية إطلاق نار في مدينة الخضيرة بالداخل المحتل، أسفرت عن مقتل جنديين من الاحتلال وجرح 6 آخرين، واستشهاد المنفذين.

وفي بئر السبع المحتلة، نفذ الأسير المحرر الشهيد محمد أبو القيعان عملية دهس وطعن مزدوجة، أسفرت عن مقتل 4 مستوطنين وإصابة اثنين آخرين بجروح خطرة.

وبلغ عدد عمليات الطعن أو محاولات الطعن 9 عمليات، وعدد عمليات الدهس أو محاولة الدهس عمليتين، بالإضافة إلى 7 عمليات حرق منشآت وآليات وأماكن عسكرية لقوات الاحتلال.

وواصل الشبان والمقاومون التصدي لقوات الاحتلال في مختلف المحاور والمدن، حيث شهدت الضفة والقدس 255 عملية إلقاء حجارة تجاه الاحتلال والمستوطنين.

ورصد مركز "معطى" 28 عملية إلقاء زجاجات حارقة، و296 مواجهة بأشكال متعددة، وسجل تصدي المواطنين لـ119 اعتداء للمستوطنين.

بالتوازي مع أعمال المقاومة، استمرت المظاهرات والمسيرات الشعبية، حيث بلغ عددها خلال الشهر 47 مسيرة شعبية منددة بجرائم الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين