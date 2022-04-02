"حماية" يدين اغتيال الشبان الثلاثة في جنين ويطالب بلجنة تحقيق دولية

دان مركز حماية لحقوق الإنسان، اغتيال قوات الاحتلال ثلاثة شبان، فجر اليوم، في مدينة جنين، وحذر من عدوان إسرائيلي محتمل ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، داعياً المجتمع الدولي للتحرك العاجل لوقف ما قد تؤل إليه الأوضاع خلال شهر رمضان المبارك.

وقال مركز حماية في بيان صحفي، "إن الجريمة تؤكد أن سلوك قوات الاحتلال الموجه تجاه الشبان الثلاثة يشكل جريمة دولية متكاملة الأركان يستوجب ملاحقة ومعاقبة فاعليها".

واستشهد في عملية الاغتيال الإسرائيلية، خليل طوالبة (24 عاماً)، وسيف أبو لبدة (25 عاماً)، وصائب عباهرة (30 عاماً).

وطالب المركز الحقوقي، بتشكيل لجنة تحقيق دولية في جريمة الإعدام الميداني للشبان الثلاثة، كما طالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بأجهزتها وهيئاتها المختلفة بالعمل الجاد من أجل توفير الحماية للفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

ودعا الدول المتعاقدة والموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة لتحديد موقفها من هذه الجريمة، وحثها على الضغط على سلطات الاحتلال لتحمل مسؤولياتها كسلطة احتلال بموجب قواعد القانون الدولي.

كما حث السلطة في رام الله لضم ملف جريمة إعدام الشبان الثلاثة ميدانياً إلى الملفات المحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية.

المصدر / فلسطين أون لاين