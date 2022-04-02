الاحتلال يعتقل فلسطينياً من طولكرم بعد محاصرة منزله

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، الشاب الفلسطيني "يوسف مهنا" من ضاحية شويكة بمدينة طولكرم بالضفة الغربية المحتلة.

وبحسب شهود عيان، حاصر جيش الاحتلال منزل الشاب مهنا وسط الضاحية، واعتلى أسطح عدد من المنازل المحيطة به، قبل أن يتمكن من اعتقاله.

وفي جنين، اعتقل جنود الاحتلال الإسرائيلي شابا بعد إصابته بالرصاص على شارع بلدة عرابة، القريب من مكان استشهاد الشبان الثلاثة فجر اليوم بجنين.

وتتصاعد حدة الغضب في الضفة الغربية وسط مطالبات بالثأر، وتصعيد المقاومة واستهداف قوات الاحتلال والمستوطنين.

وعقب استشهاد ثلاثة شبان في جنين، خرجت عدة مناطق في الضفة الغربية فجر اليوم بمسيرات شعبية حاشدة هتفت للمقاومة وطالبت بالثأر لدماء الشهداء.

وعمّت المسيرات مخيم الفوار جنوب الخليل، ومخيم نور شمس في طولكرم اتجهت نحو منزل الشهيــد سيف أبو لبدة، وأخرى توجهت إلى جنين حيث منزلي الشهيدين الآخرين.

المصدر / فلسطين أون لاين