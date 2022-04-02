إعلام الاحتلال: 4 جنود أصيبوا باشتباك جنين أحدهم قائد وحدة النخبة

أعلنت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم السبت، أن ضابطاً رفيعاً في جيش الاحتلال، هو الذي أصيب بحالة خطيرة خلال الاشتباك المسلح في جنين فجر اليوم.

وقالت الصحيفة، إن الضابط المصاب هو المقدم "س" قائد سرية وحدة النخبة في جيش الاحتلال.

وصباح اليوم، أعلن جيش الاحتلال، عن إصابة 4 جنود خلال اشتباكات جنين، أحدهم من وحدة اليمام حالته خطيرة، نقل بمروحية إلى مستشفى رامبام في حيفا وهناك جندي آخر حالته متوسطة.

وأشارت وسائل إعلام عبرية، إلى أن قائد السرية في اليمام حاصل على عدد من الأوسمة والجوائز، وكان في طليعة المشاركين في أي اقتحام أو اغتيال خلال السنوات العشرين الأخيرة.

المصدر / فلسطين أون لاين