أحد المصابين باشتباكات جنين ضابط كبير بجيش الاحتلال

أفادت وسائل إعلام عبرية، أن أحد المصابين في الاشتباكات التي وقعت بين المقاومين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، في وقت مبكر من فجر اليوم، في مدينة جنين هو قائد سرية في وحدة اليمام.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن 4 جنود أصيبوا بجروح خلال اشتباكات جنين، أحدهم من وحدة اليمام حالته خطيرة نقل بمروحية إلى مستشفى رامبام في حيفا، وهناك جندي آخر حالته متوسطة.

وأوضحت أن مقاتل وحدة يمام الخاصة الذي أصيب اجروح خطيرة في اشتباكات جنين مع 3 آخرين هو قائد سرية في اليمام وحاصل على عدد من الأوسمة والجوائز.

وأشارت وسائل إعلام عبرية إلى أن المقاتل كان في طليعة المشاركين في أي اقتحام أو اغتيال خلال السنوات العشرين الأخيرة.

المصدر / فلسطين أون لاين