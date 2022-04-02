10 شهداء و41 إسرائيلياً بين قتيل وجريح في 90 نقطة مواجهة بأسبوع

شهدت الضفة الغربية ومدن الداخل المحتل، الأسبوع الماضي، تصاعداً في عمليات المقاومة، والمواجهات العنيفة مع الاحتلال الإسرائيلي، في عدة محاور تخللها تنفيذ عمليات فدائية مؤثرة، شملت إطلاق الرصاص والطعن وإطلاق النار وإلقاء العبوات المتفجرة والحارقة.

وخلال أيام الأسبوع قتل 7 مستوطنين وجنود، وأصيب 34 بجراح، فيما استشهد 10 شبان، ورصدت 90 نقطة مواجهة، بينها 3 عمليات فدائية، و8 عمليات إطلاق نار، و17 عملية إلقاء عبوات متفجرة وزجاجات حارقة في عدة مناطق بالضفة والداخل المحتل، وفق إحصائية أسبوعية أصدرتها اليوم خدمة "حرية نيوز".

وشهد يوم أمس الجمعة، وبعد منتصف الليلة استشهاد 4 شبان من جنين وطولكرم والخليل وهم صائب عباهرة من بلدة اليامون، وخليل طوالبة من مخيم جنين، وسيف أبو لبدة من مخيم نور شمس بطولكرم، وأحمد يونس الأطرش من الخليل.

وأحصيت الجمعة، 14 نقطة مواجهة في "قريوت، كفر قدوم، بيتا، بلعين، دير غسانة، جيوس، الحاجز الشمالي لقلقيلية، شارع الشلالة، بيت دجن، المزرعة الغربية، بيت فوريك، مفرق عرابة، عناتا، مخيم الأمعري".

وألقى الشباب الثائر عبوة متفجرة صوب حاجز دوتان العسكري في جنين، فيما ألقيت الحجارة تجاه الاحتلال في حوارة.

وأصيب 4 من جنود الاحتلال أحدهم بجراح خطرة خلال الاشتباك في مفرق عرابة مع الشهداء عباهرة وطوالبة وأبو لبدة.

ويوم الخميس استشهد ثلاثة شبان هم سند أبو عطية (17 عامًا) ويزيد السعدي (23 عامًا) خلال مواجهات في جنين، ونضال جعافرة (30 عامًا) من ترقوميا بعد تنفيذه عملية طعن قرب مستوطنة "غوش عتصيون" جنوبي بيت لحم.

وأحصيت 22 نقطة مواجهة في القدس والخليل ورام الله وبيت لحم وطولكرم وجنين ونابلس وأريحا وقلقيلية والداخل المحتل.

وأصيب 5 مستوطنين أحدهم بجراح خطرة في عملية الطعن التي نفذها الشهيد نضال جعافرة جنوبي بيت لحم.

كما أصيب أحد جنود الاحتلال في اشتباكات بجنين، وأصيب مستوطنان قرب مستوطنة "مجداليم"، ومستوطنة "هود هشارون".

ونفذ مقاومون عمليتي إطلاق نار استهدفت الاحتلال في مدينة جنين، وبوابة شويكة.

وألقيت زجاجات حارقة تجاه قوات الاحتلال في بلدة الخضر، ومخيم العروب.

وأحصيت يوم الأربعاء 12 نقطة مواجهة على عدة محاور في القدس والخليل ورام الله وبيت لحم ونابلس وطولكرم وجنين وقلقيلية.

وأصيب مستوطن خلال مواجهات قرب مستوطنة "كوخاف هشاحر"، فيما أصيب جندي إسرائيلي في القدس.

ونفذ مقاومون عملية إطلاق نار تجاه قوات الاحتلال على جبل صبيح جنوب نابلس، فيما ألقيت زجاجات حارقة تجاه قوات الاحتلال في عزون، وحوسان، و"مستوطنة كرمي تسور"، وبلدة الخضر.

ويوم الثلاثاء شهدت (تل أبيب) مقتل 5 مستوطنين وإصابة 6 في عملية فدائية نفذها الشهيد ضياء حمارشة من جنين.

ورصدت 17 نقطة مواجهة في الخليل ورام الله ونابلس وطوباس وقلقيلية وتل أبيب.

كما أصيب مستوطن رشقاً بالحجارة قرب مستوطنة "تيلم" المقامة على أراضي بلدة ترقوميا شمال غرب الخليل.

ونفذ مقاومون عمليتي إطلاق نار في "بني براك بتل أبيب"، ومدينة طوباس.

كذلك تمكن الشباب الثائر من استهداف قوات الاحتلال بالزجاجات الحارقة في دير أبو مشعل، وخرسا، ومخيم الفوار.

وأحصيت يوم الاثنين 15 نقطة مواجهة في القدس والخليل ورام الله وبيت لحم ونابلس وسلفيت وقلقيلية.

ونفذ مقاومون عملية إطلاق نار تجاه قوات الاحتلال في خلة العامود بنابلس.

واستهدف الشباب الثائر قوات الاحتلال بأكواع متفجرة على حاجز حوارة، ومستوطنة "ايتمار".

كما ألقيت زجاجات حارقة صوب أهداف للاحتلال في مستوطنة "بسجوت"، ومستوطنة "نيلي"، وحلحول.

أما يوم الأحد فنفذ الشهيدان إبراهيم وأيمن اغبارية من مدينة أم الفحم المحتلة عملية فدائية في مدينة الخضيرة، أدت الى مقتل جنديين وإصابة 12 آخرين.

كما أصيب مستوطنين رشقاً بالحجارة في بلدة برقة قضاء نابلس.

وأحصيت 6 نقاط مواجهة في الخليل ورام الله وبيت لحم ونابلس والداخل المحتل.

كما نفذت عملية إطلاق نار في الخضيرة، وألقيت زجاجات حارقة صوب الاحتلال في حوسان، ومستوطنة "عوفرا".

ويوم السبت أحصيت 4 نقاط مواجهة في باب الساهرة بمدينة القدس المحتلة وبيت ريما في رام الله وعصيرة القبلية في نابلس ومدينة قلنسوة في الداخل المحتل.

المصدر / فلسطين أون لاين