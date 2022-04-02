وظيفة شاغرة في بلدية غزة

إعلان توظيف صادر عن بلدية غزة تعلن فيه عن حاجتها لإشغال وظيفة "مفتش محطة صرف صحي" للعمل بقسم محطات الصرف الصحي بدائرة الصرف الصحي على نظام "عقد عمل مؤقت" وفقاً لقانون العمل رقم 7 لسنـــ2000ــــة، وفقاً للمواصفات التالية: -

شروط الترشح:

· أن يكون حاصل على دبلوم كهرباء من كلية أو معهد معترف به بعد الإعدادية أو الثانوية بعامين.

· أن لا يزيد عمر المرشح عن (30) عام.

· أن يكون لديه خبرة لمدة لا تقل عن (1) سنوات في مجال العمل.

· أن يكون من سكان مدينة غزة.

· أن يكون بصحة جيدة ولا يعاني من أي أمراض تؤثر على جودة عمله.

المهام والمسئوليات: -

· مسؤول عن تشغيل ومتابعة عمل المضخات الكهربائية وطبلونات الكهرباء وأجهزة البار سكرين ومصفاة الرمل وأجهزة تجديد الهواء والمكيفات ومولد الديزل.

· مسئول عن التعامل مع لوحات الكهرباء الالكترونية.

· مسؤول عن تسجيل ساعات عمل المضخات والفولت والأمبير.

· مسؤول عن تشغيل ومتابعة عمل مضخات الديزل المتنقلة والثابتة.

· مسؤول عن ساعات تشغيل المولد وكميات السولار الواردة للخزان والمستهلك منها.

· مسؤول عن تسجيل جميع الأعطال التي تتعرض لها الأجهزة والإبلاغ الفوري عن الأعطال الطارئة للمسئولين.

· مسؤول عن تنظيف طبلونات الكهرباء وممرات البار سكرين عند الضرورة.

· مسئول عن سلامة جميع الأجهزة الكهربائية والميكانيكية داخل المحطة.

· متابعة التكليفات التي تصدر من المسئولين.

المهارات المطلوبة:

· أن يكون مستعداً للعمل في بيئة مياه الصرف الصحي.

· أن يكون لديه معرفه باللغة الإنجليزية (قراءة وكتابة المصطلحات الكهربائية).

· أن يكون لديه خبرة عملية سابقة بالمجال.

· القدرة على العمل ضمن فريق متعدد التخصصات وتحمل ضغط العمل، والعمل في أوقات الطوارئ والاجازات والأعياد والجمع ضمن ظروف مختلفة، واحترام توجيهات المسئولين عنه.

· القدرة على الاتصال والتواصل مع الآخرين.

طريقة التسجيل:

فعلى الراغبين في التقدم للوظيفة المذكورة أعلاه تقديم طلب توظيف من خلال الضغط ( هنا ) مرفقاً معها الوثائق الثبوتية من شهادات أكاديمية ومهنية وخبرة وأي وثائق ذات علاقة لتعزيز الطلب المقدم، وذلك في موعد أقصاه يوم الخميس الموافق 14/04/2022م.