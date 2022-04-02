وزارة الأسرى والمحررين تنعى الشهيد الأطرش

نعت وزارة الأسرى والمحررين في قطاع غزة الشهيد الأسير المحرر أحمد يونس الأطرش (29) عاماً، الذي ارتقى اليوم برصاص قوّات الاحتلال الاسرائيلي، خلال مواجهات في شارع الشلالة بمدينة الخليل.

ويعد الشهيد الأطرش أسير محرر اعتقل عدة مرات في سجون الاحتلال، آخرها أمضى خلالها ٨ سنوات بتهمة محاولة تنفيذ عمليات ضد الاحتلال، وأفرج عنه نهاية عام 2020م.

والشهيد الأطرش هو نجل شقيق الشهيد أكرم الأطرش، أحد قيادات القسام في الخليل، والذي ارتقى شهيدا عام 2000.

وفي سياق أخر، استقبلت الوزارة الأسير المحرر أكرم جمال جودة من على حاجز "أيرز" بيت حانون، بعد أن أمضى في سجون الاحتلال سبع سنوات ونصف.

يشار أن المحرر جودة اعتقلته سلطات الاحتلال بتاريخ 2014/10/2 ، وقد فقد الاسير والده الحاج جمال جودة خلال فترة أسره.

المصدر / فلسطين أون لاين