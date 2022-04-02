وظائف شاغرة في شركة لخدمات الإنترنت

إعلان توظيف صادر عن شركة ألفا نت لخدمات الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات تعلن فيه عن وظائف شاغرة .

الوظائف المطلوبة:

أولاً : مطلوب مصممة جرافيك/ سوشيال ميديا وفقاً للشروط التالية /

1- تجيد العمل على برامج التصميم

2- خبرة في إدارة المحتوى الرقمي

3- خبرة عامان على الأقل

4- من عمر 25- 35 سنة

5- من سكان مدينة غزة

6- الراتب حسب الكفاءة

ثانياً : مطلوب مصورة وفقاً للشروط التالية /

1- خبرة في التصوير الفوتغرافي والفيديو

2- تجيد العمل على برامج المونتاج

3- خبرة عامان على الأقل

4- من عمر 25- 35 سنة

5- من سكان مدينة غزة

6- الراتب حسب الكفاءة

طريقة التسجيل:

- على من تجد في نفسها الكفاءة إرسال السيرة الذاتية ونماذج للأعمال السابقة على عنوان البريد الإلكتروني التالي :

‏[email protected] معنونا باسم الوظيفة المراد التقدم لها.

- آخر موعد لتقديم الطلبات يوم الخميس الموافق 7\4\2022 ولن يتم قبول أي طلبات بعد الموعد النهائي للتقديم

- سيتم التواصل مع الأشخاص المطابقة للشروط والمواصفات .