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وظائف شاغرة في شركة لخدمات الإنترنت

02 ابريل 2022 . الساعة 11:29 بتوقيت القدس
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إعلان توظيف صادر عن  شركة ألفا نت لخدمات الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات تعلن فيه عن وظائف شاغرة .

الوظائف المطلوبة: 

أولاً :  مطلوب مصممة جرافيك/ سوشيال ميديا  وفقاً للشروط التالية /

1- تجيد العمل على برامج التصميم 

2- خبرة في إدارة المحتوى الرقمي 

3- خبرة عامان  على الأقل 

4- من عمر 25- 35 سنة

5- من سكان مدينة غزة 

6- الراتب حسب الكفاءة 

ثانياً : مطلوب مصورة وفقاً للشروط التالية /

1- خبرة في التصوير الفوتغرافي والفيديو 

2- تجيد العمل على برامج المونتاج 

3- خبرة عامان على الأقل 

4- من عمر 25- 35 سنة 

5- من سكان مدينة غزة 

6- الراتب حسب الكفاءة 

طريقة التسجيل: 

- على من تجد في نفسها الكفاءة إرسال السيرة الذاتية ونماذج للأعمال السابقة على عنوان البريد الإلكتروني التالي :

[email protected]  معنونا باسم الوظيفة المراد التقدم لها. 

- آخر موعد لتقديم الطلبات يوم الخميس الموافق 7\4\2022 ولن يتم قبول أي طلبات بعد الموعد النهائي للتقديم 

 

- سيتم التواصل مع الأشخاص المطابقة للشروط والمواصفات .

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