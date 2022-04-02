وظائف شاغرة في شركة لخدمات الإنترنت

إعلان توظيف صادر عن شركة ألفا نت لخدمات الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات تعلن فيه عن وظائف شاغرة .
الوظائف المطلوبة:
أولاً : مطلوب مصممة جرافيك/ سوشيال ميديا وفقاً للشروط التالية /
1- تجيد العمل على برامج التصميم
2- خبرة في إدارة المحتوى الرقمي
3- خبرة عامان على الأقل
4- من عمر 25- 35 سنة
5- من سكان مدينة غزة
6- الراتب حسب الكفاءة
ثانياً : مطلوب مصورة وفقاً للشروط التالية /
1- خبرة في التصوير الفوتغرافي والفيديو
2- تجيد العمل على برامج المونتاج
3- خبرة عامان على الأقل
4- من عمر 25- 35 سنة
5- من سكان مدينة غزة
6- الراتب حسب الكفاءة
طريقة التسجيل:
- على من تجد في نفسها الكفاءة إرسال السيرة الذاتية ونماذج للأعمال السابقة على عنوان البريد الإلكتروني التالي :
[email protected] معنونا باسم الوظيفة المراد التقدم لها.
- آخر موعد لتقديم الطلبات يوم الخميس الموافق 7\4\2022 ولن يتم قبول أي طلبات بعد الموعد النهائي للتقديم
- سيتم التواصل مع الأشخاص المطابقة للشروط والمواصفات .