الاحتلال يعتقل شاباً بعد إطلاق النار عليه وإصابته جنوب جنين

اعتقلت قوات الاحـــتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، شابا بعد إصابته بالرصاص جنوب جنين بالضفة الغربية.

وبحسب وكالة الأنباء (وفا) نقلا عن مصادر أمنية، فإن قوات الاحتلال اعتقلت شابا لم تعرف هويته بعد، عقب اطلاق النار عليه، على شارع بلدة عرابة، القريب من مكان استشهاد الشبان الثلاثة فجر اليوم.

يُذكر أن قوات خاصة تتبع الاحتلال اغتالت، فجرا، أول أيام شهر رمضان، ثلاثة شبان في إطلاق نار مباشر على المركبة التي كانوا يستقلونها قرب بلدة عرابة، ومنعت سيارات الإسعاف من الوصول إليها، أو تقديم الإسعافات للشبان، ورفضت تسليم جثامينهم.

المصدر / فلسطين أون لاين