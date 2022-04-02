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"سرايا القدس" تزُف شهداءها الثلاثة في عملية الاغتيال بجنين فجر اليوم

02 ابريل 2022 . الساعة 10:26 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

زفَّت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، ثلاثة من مجاهديها ارتقوا في عملية اغتيال نفذها الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت في جنين، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت السرايا في بيانها : إن "المجاهدين صائب عباهرة (٣٠ عاماً) وخليل طوالبة (٢٤ عاماً) وكلاهما من محافظة جنين وسيف أبو لبدة (٢٥ عاماً) من محافظة طولكرم، ارتقوا جراء عملية اغتيال صهيونية غادرة جرت عند مفترق عرابة في جنين فجر اليوم السبت ١ رمضان ١٤٤٣ هــ، الموافق ٢ نيسان-أبريل ٢٠٢٢م، ليلتحقوا بركب من سبقهم في سبيل الجهاد والمقاومة على طريق القدس وفلسطين".

وأضافت:" ننعى أقمارنا الثلاثة الذين كانت لهم بصمات دامغة في المقاومة ومشاغلة العدو، فإننا نعاهد الله تعالى ثم نعاهد شعبنا وأمتنا على الاستمرار في أداء الواجب الشرعي والوطني بمقاومة العدو الصهيوني، والتصدي له، كتعبير أصيل عن إرادة الشعب الفلسطيني الذي لا يقبل الاستسلام ولا الهزيمة".

المصدر / فلسطين أون لاين
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#جنين #سرايا القدس #عملية اغتيال #فرقة اليمام

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