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المبادرة الوطنية تدين جرائم الاعدامات الميدانية التي ينفذها الاحتلال ضد الفلسطينيين

02 ابريل 2022 . الساعة 10:14 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

 أدانت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية جريمة الإعدامات الميدانية التي نفذها الاحتلال ضد المناضلين الشهداء صائب عباهرة وخليل طوالبة وسيف أبو لبدة،

وأكدت المبادرة في بيان اليوم، السبت، أن الإعدامات الميدانية نفذت بتخطيط مسبق ومقصود وأن قوات الاحتلال منعت سيارات الإسعاف من الوصول للجرحى وتركتهم ينزفون حتى الموت، في تكرار خطير لممارسات البطش التي استخدمها جيش الاحتلال خلال الانتفاضة الثانية.

وقالت:" إن العملية العسكرية التي أطلقها الاحتلال تتعمد تصعيد البطش ضد الشعب الفلسطيني خلال شهر رمضان المبارك، في ظل صمت دولي على جرائم الاحتلال".

وأكدت المبادرة أن بطش الاحتلال لن يكسر إرادة ومقاومة الشعب الفلسطيني وإصراره على نيل الحرية وإنهاء الاحتلال ونظام التمييز والفصل العنصري.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#جرائم قتل #المبادرة الوطنية #الاحتلال الإسرائيلي

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