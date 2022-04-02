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الداخلية بغزة: 7932مغادراً و8512 وافداً عبر حاجز بيت حانون

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خلال الاسبوع الماضي

الداخلية بغزة: 7932مغادراً و8512 وافداً عبر حاجز بيت حانون

02 ابريل 2022 . الساعة 09:38 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح اليوم السبت، إحصائية حركة التنقل عبر حاجز بيت حانون شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (27 مارس-1 أبريل 2022)

وأوضحت الإحصائية أن إجمالي المغادرة عبر حاجز بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 7932 مغادرا، فيما بلغ عدد الوصول 8512 وافداً.

وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى 7688 مواطنًا 178 أجنبيًا، و66 من فلسطينيي الداخل.

وذكرت هيئة المعابر أن أعداد الوافدين لغزة عبر حاجز بيت حانون توزعت بين 8248 مواطنا، و181 أجنبيًا، و75 من فلسطينيي الداخل، إضافة إلى 8 وفيات.

يشار أن حاجز بيت حانون يقع في أقصى شمال قطاع غزة وهو منفذ حدودي يفصل بين القطاع والأراضي المحتلة عام 48.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#شمال قطاع غزة #بيت حانون #هيئة المعابر #احصائية اسبوعية

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