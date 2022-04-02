"حماس": شهداء الفجر الأوّل من رمضان أقمارٌ لشعبنا في تصعيد المقاومة

نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، صباح اليوم السبت، الشهداء الثلاثة الذين ارتقوا فجر اليوم الأول من شهر رمضان الكريم، وهم الشهيد: (خليل طوالبة وصائب عباهرة) من جنين ، وسيف أبو لبدة من طولكرم.

وارتقى المقاومون الثلاثة في عملية اغتيال استهدفتهم، عند مفترق عرابة في جنين، بعد أن اشتبكوا مع قوات الاحتلال الإسرائيلي "الموغل في تصعيده الإجرامي ضد أرضنا وشعبنا ومقدساتنا".

وقالت "حماس" في بيانها: "إن نزفّ هذه الثلة من الشهداء الأبطال، تؤكد أنَّ سياسة القتل والاغتيال التي ينتهجها العدو ضدّ أبناء شعبنا في الضفة الغربية والقدس المحتلة، لن توفّر له الأمن المزعوم الذي يبحث عنه، ولن تمنحه شرعية على أرضنا، بل ستزيد شعبنا قوّة وإصراراً وتلاحماً في تعزيز مقاومته والاشتباك معه في كل السَّاحات، ثأراً لدماء الشهداء ودفاعاً عن الأرض والمقدسات.

المصدر / فلسطين أون لاين