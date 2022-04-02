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مسيرات غاضبة في جنين تضامناً مع عوائل شهداء فجر اليوم

02 ابريل 2022 . الساعة 08:26 بتوقيت القدس
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مسيرة جنين فجر اليوم السبت

شهدت مدينة جنين ومخيمها الواقعان شمال الضفة الغربية، فجر اليوم السبت، مسيرات شبابية غاضبة توجهت لمنزلي أسرتي الشهدين، صائب عباهرة وخليل طوالبة، لمؤازرتهما والتعبير عن التضامن معهما بعد جريمة اغتيالهما.

وجاب المشاركون الشوارع، وسط ترديد الهتافات المنددة بالاحتلال، والتي مجدت الشهداء وأشادت ببطولاتهم ودورهم في مقاومة الاحتلال.

وطالب المشاركون، المجتمع الدولي التحرك والضغط للإفراج الفوري عن جثث الشهداء، مؤكدين أن المقاومة مستمرة حتى كنس الاحتلال.

وقدم المشاركون التعازي لأسرتي الشهيدين، وأدوا قسم الوفاء لهم.

وكانت قوات خاصة تتبع الاحتلال الإسرائيلي، اغتالت فجر اليوم السبت، ثلاثة فلسطينيين، على دوار عرابة جنوب مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، وهم: صائب عباهرة (30 عاماً) من محافظة جنين، وخليل طوالبة (24 عاماً) من محافظة جنين، وسيف أبو لبدة (25 عاماً) من محافظة طولكرم.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال حاصرت المركبة المستهدفة، ومنعت سيارات الإسعاف لنحو ساعة من الوصول إليها أو تقديم الإسعافات للشبان المصابين.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#قوات الاحتلال #عوائل الشهداء #مسيرات في جنين

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